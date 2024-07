«¡Váyanse a la mier…!»: José Antonio Neme lanza furioso descargo por alza en cuentas de luz

Recientemente, José Antonio Neme compartió un potente descargo frente a las alzas en las cuentas de luz que comienzan este 1 de julio.

El potente reclamo de José Antonio Neme

En el matinal de Mega, Mucho Gusto, José Antonio Neme expresó: «Es una verdadera estupidez. Este es un mecanismo pésimamente mal diseñado. Hoy en la mañana he escuchado parlamentarios hablando contra el Gobierno, que el ministro Marcel no los escucha, parlamentarios que votaron a favor de la suspensión del alza de las cuentas en su momento, pero, ¿qué pensaron el 2019?, ¿que el 2024 no iba a llegar nunca?».

«Vino una suspensión de las cuentas o un congelamiento del alza. Hoy en día el ministro dice ‘bueno, cada día se acumula más deuda’. Eso es una obviedad ¡Una estupidez!», añadió el comunicador.

Además, José Antonio Neme tuvo palabras para los congresistas. «Ustedes que me están viendo a lo mejor en la oficina sentaditos en el Congreso, que aprueban cosas haciéndole creer a la gente que la están ayudando para cuatro años después cobrarles esa deuda. No pues».

Sin embargo, a través de uno de los live que el periodista de Mega realiza junto a la guía espiritual Latife Soto y su colega Karen Doggenweiler, el comunicador fue mucho más duro.

«Yo encuentro que la gente que trabaja se saca la mierda. Pasa cuatro o cinto horas arriba de un bus, de una micro, del Metro o lo que sea, para ganar pésimo, no llegan ni siquiera al día 25, y ahora más encima van a estar calculando si pueden calentarse la comida en una cocina gas o en un microondas. ¡Váyanse a la mierda!», expresó José Antonio Neme.

Además, agregó: «Perdón que se los diga en su cara, váyanse a la mierda».

