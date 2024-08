Debido a cortes de luz, Claudio Orrego comentó que «no sabemos si habrá clases» el día lunes

El gobernador de la región Metropolitana, Claudio Orrego, lanzó una severa crítica hacia la empresa Enel a causa de los problemas en el suministro eléctrico que han impactado a miles de clientes en la zona central del país desde el frente de mal tiempo que comenzó el jueves pasado.

Fue en el programa 24 Horas Domingo donde la autoridad declaró que Enel «no está preparada para nuevos fenómenos climáticos».

Comenzó diciendo que: «La verdad es que somos muchos los que esperamos respuestas que no hemos tenido hasta el día de hoy. Es cierto que tuvimos un temporal con vientos bastante inéditos en la región Metropolitana y que tuvimos muchos árboles caídos, eso no cabe ninguna duda, la gente lo pudo percibir».

Además, agregó que: «Ahora, ¿qué es lo que uno le exige a una empresa que, además, gana plata todo el año y que ha tenido un mal desempeño de lo que lleva de año?».

En ese sentido, no dudo en criticar a Enel y señaló que «no nos olvidemos que esta misma empresa tuvo cerca de 350 mil clientes sin luz el 6 de mayo, cuando casi no hubo vientos en Santiago, entonces, lamentablemente, la experiencia de este año no avala a la empresa, en este caso, Enel. También hemos tenido problemas con CGE».

¿Habrá clases el lunes 5 de agosto?

En este contexto, el gobernador mencionó que no está seguro de si habrá clases este lunes 5 de agosto.

«Inclusive, estuvimos ayer con la seremi de Educación, en el Cogrid de la región Metropolitana, y nos decía ‘¿dónde suspendo clases?’, porque una cosa es que un hospital tenga un equipo electrógeno, pero los colegios no. En consecuencia, ¿va a haber clases mañana o no? Bueno, no sabemos todavía», indicó.

Para concluir, el gobernador Claudio Orrego comentó que «yo los veo sobrepasados y no veo que estén respondiendo a la altura que se espera de una empresa como esta».

