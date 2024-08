«Más que el color de la medalla, es haber tenido la compañía de todo Chile conmigo…»: Las emotivas palabras de Francisca Crovetto tras conseguir medalla de oro en los Juegos Olímpicos 

Este domingo, Francisca Crovetto logró un triunfo histórico al conquistar el primer lugar en la final de tiro skeet de los Juegos Olímpicos de París 2024.

Tras su victoria en la disciplina, la atleta no pudo reprimir su emoción y compartió unas sentidas palabras en una conversación con Chilevisión.

El discurso de Francisca Crovetto luego de ser campeona olímpica

La atleta comenzó diciendo que: «Estoy demasiado feliz, la verdad es un sueño. Yo soñé el 2004 con estar en unos Juegos Olímpicos, estos ya eran mis cuartos y los miedos de no volver a hacerlo bien, siempre estaban presentes».

Siguiendo esa línea, indicó que «Trabajamos mucho para llegar a este día con todo mi equipo y mi familia. Lo más lindo del mundo es poder tenerlos a ellos en la tribuna, porque la verdad sin ellos habría sido imposible».

Con gran emoción, Francisca Crovetto habló sobre sus seres queridos. «También un abrazo gigante a la Dani, mi hermana, a la Pao, mi otra hermana, a mi papá sobre todo. Se lo prometí. Se lo prometí, papi, y aquí está» señaló, mostrando su presea dorada a la cámara.

Con relación a la competencia, indicó que «sabía que iba a ser dura, no sabía los resultados, y sabía que hoy día tenía que, ojalá, tirar 50, que fue lo que intenté hacer, y lo importante es que jamás me rendí, nunca me rendí».

«En la última serie partí fallando en el primer plato y cerré 24. Siento que esa es mi gran fortaleza, soy una luchadora, construyo cada competencia, entiendo que los ceros son parte del deporte, no me sorprende el deporte, también en la final, cuando fallé en los primeros dobles, dije ‘ok, todas fallan, todas pegan, que no te sorprenda el deporte, hay que seguir construyéndolo», apuntó, haciendo un análisis de lo que fue su actuación.

Para concluir, la medallista comentó que era un sueño e hizo referencia a la dupla tenista histórica nacional. «Yo veía como el Nico y Fernando me inspiraron en esos Juegos Olímpicos hace 20 años, y yo soñaba con eso. Para mí más que la medalla o el color de la medalla, es haber tenido la compañía de todo Chile conmigo, la sentí en mi corazón, me atravesó el corazón y me ayudó a romper todos los platos».