Fran García-Huidobro le respondió con todo a Sebastián Ramírez: «Mi sueldo jamás lo pagará él»

Recientemente, Fran García-Huidobro respondió con todo a los dichos de Sebastián Ramírez, con quien ha protagonizado un intenso intercambio durante esta semana.

El conflicto comenzó después de que la Dama de Hierro entregó su opinión sobre el exparticipante de Gran Hermano Chile en su podcast «Di la verdad Rosa».

«No lo tolero (…) Ahora lo puedo decir porque ya no trabajo en Gran Hermano. Yo a ese hombre no lo metería jamás a un reality, aunque creo que es más peligroso que esté en la calle a que esté encerrado», indicó Fran García-Huidobro sobre Sebastián Ramírez en aquella oportunidad.

Frente a esto, el popular chico reality no se quedó callado y le respondió con todo a través de su cuenta de Instagram.

«Fran García, te recuerdo que gracias a mí pagaron los sueldos de todo el equipo de gran hermano 1 (lo iban a sacar del aire)», indicó.

«No seas mal agradecida y deja de hablar de mí, Popin. Y te recuerdo también que por algo hicieron Gran Hermano 2, porque fue un éxito GH1 gracias al mejor», agregó Sebastián Ramírez.

Además, el polémico chico reality también mencionó que supuestamente Fran García-Huidobro le coqueteaba.

«Cuando nos íbamos a comerciales y cuando estábamos detrás del escenario, nos fumamos un cigarro, ‘acompáñame a fumarme un cigarro’. Me coqueteabas ‘cómo me veo’, ‘alguna vez te gusté’, puras cosas así«, señaló.

Fran García Huidobro le respondió con todo a Sebastián Ramírez

Frente a esto, según consignó el programa «Que te lo digo» de Zona Latina, Fran García-Huidobro le respondió con todo a Sebastián Ramírez.

«Ay por favor… Sin comentario alguno, qué bueno que escucha el podcast y solo decir que mi sueldo jamás lo pagará él… mi sueldo me lo vengo ganando hace casi 30 años, que busque a alguien más con quien pelear», indicó la Dama de Hierro con respecto al exparticipante de Gran Hermano Chile.