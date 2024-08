¿Hay posibilidad de reconciliación?: esto dijo Rafael Araneda sobre Carolina de Moras en «Podemos Hablar»

Hace poco, se emitió un nuevo episodio de Podemos Hablar, programa de Chilevisión en el que los invitados dialogan con Julio César Rodríguez, compartiendo aspectos personales y reveladores de sus vidas.

En esta oportunidad, Rafael Araneda fue uno de los invitados, donde habló sobre su alejamiento con Carolina de Moras y comentó si existe la posibilidad de reconciliarse con su antigua compañera de animación en el certamen festivalero.

Rafa partió diciendo que «habría que tener una buena conversa antes». Asimismo, añadió que «Yo tengo los mejores recuerdos de la Carola, creo que fue una historia de amistad y de trabajo súper bonita».

Sin entrar en detalles sobre la razón de este alejamiento, Rafa mencionó que ha conversado sobre el tema con su esposa, Marcela Vacarezza. «Yo no tengo nada pendiente, creo yo. Una conversa, un brindis y chao. No pasa nada, estamos viejos ya», indicó en conversación con JC.

¿Hay chances de una reconciliación?

En ese sentido, el ex conductor de Viña admitió que De Moras se acercó a él después de un momento complicado en su vida. «La Carola me mandó un mensaje muy bonito, que yo se lo agradecí, en el primer episodio grave de mi madre. De la primera vez que yo vine, porque el médico me dijo, ‘vengase, porque la Laurita se nos va’. Ella lo supo y me mandó un mensaje y ningún drama», aseguró.

En este contexto, señaló que para él no es viable romper una relación, especialmente cuando hay un gran afecto y han compartido experiencias significativas juntos.

«Y más si yo soy un tipo sano, con una familia linda, ¿Por qué voy a sentir recelo? ¿Alguna mala onda?», agregó

Para finalizar, mencionó que esa conversación aún no ha ocurrido, pero que sería «fantástico» si llegara a suceder.

Es importante mencionar que, hace algún tiempo, Vacarezza también hablo del tema en el programa Zona de Estrellas. «Hubo un distanciamiento, sí, que salió en la prensa producto de un audio filtrado de una situación de un colegio en particular, que no lo vamos a hablar ahora porque es muy desafortunado», aseguró la presentadora, según consignó La Cuarta.

