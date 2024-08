«Me pega un…»: Daniella Campos denunció grave acusación por parte de Daniela Aránguiz

Hace algunas semanas, se dio a conocer el despido de Daniella Campos de «Sígueme» de TV+. Cabe destacar que la periodista protagonizó diversos encontrones en el espacio con Daniela Aránguiz.

En este sentido, Campos conversó en exclusiva con el programa Zona de Estrellas. Instancia en la que denunció una supuesta agresión por parte de la exchica Mekano en su contra.

Si bien, el relato de la periodista será emitido durante la noche de este lunes en Zona Latina, el canal compartió un adelanto en su cuenta de Instagram.

Daniella Campos denuncia agresión física de Daniela Aránguiz

«Viene la tercera agresión y esta vez es física. Ustedes también la comentaron en este mismo espacio. Yo salgo del programa, que había estado bastante acalorado en el panel, pero nada fuera de lo normal. Me estaba cambiando de ropa, agachada, de espaldas y viene Daniela Aránguiz y me pega un empujón súper fuerte y me dice, ‘sale que vengo a buscar mi abrigo'», indicó.

«Me saqué la mugre porque estaba agachada y además de espaldas y ahí, de verdad tengo que decirlo, porque nunca me habían dado tantas ganas de contestar», agregó Daniella Campos.

En este sentido, Daniella Campos expresó: «Quiero ser súper honesta y sincera, tuve muchas ganas de responder, pero nuevamente no lo hice. Me quedé callada, le dije, ‘qué te pasa, cómo hiciste algo así, mal educada’, no le dije ni una sola grosería».

«Acá también tienen el audio de Daniela Aránguiz donde ella termina agrediéndome verbalmente después del empujón que me pega», añadió.

Sin embargo, esto no termina acá. Resulta que, según consignó Página 7, en el programa de Zona de Estrellas que se emitirá en la noche de este lunes, Daniella Campos compartirá los mails que le mandó a los directivos de TV+, con el objetivo de evidenciar las agresiones en su contra.