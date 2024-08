¿Nuevo miedo desbloqueado?: Hombre fue mordido por una serpiente en sus genitales tras sentarse en el inodoro

Una inusual situación se vivió en Tailandia. Resulta que Thanat Thangtewanon, un hombre de 35 años de edad, fue mordido por una serpiente pitón que apareció en su inodoro. Frente a esto, el individuo tuvo que asistir rápidamente al hospital.

Según Asia Pacific Press, este impactante hecho ocurrió este 20 de agosto. Oportunidad en la que sintió un potente dolor después de sentarse en el water.

Hombre fue atacado por una pitón en Tailandia

«Sentí que algo me mordía los testículos. Me dolía mucho, así que metí las manos en el inodoro para ver qué me pasaba. Me sorprendió mucho haber agarrado una serpiente», indicó Thanat Thangtewanon de acuerdo al medio asiático.

Además, añadió: «Me levanté rápidamente y lo saqué. Sentí dolor, un dolor muy fuerte, y había sangre por todas partes, pero lo que más me sorprendió fue encontrar una pitón en el inodoro».

Cabe destacar que de acuerdo al medio ya nombrado, mientras la serpiente todavía colgaba de sus partes íntimas, el hombre tomó un cepillo de baño y golpeó en la cabeza al reptil hasta que murió.

Después de este ataque, la de pitón, Thanat Thangtewanon, tuvo que asistir a un hospital donde fue vacunado en contra del tétanos. De todas formas, los médicos le indicaron que no necesitaba puntos debido a que la herida no era tan profunda y que sanaría en unas semanas.

«Mis testículos están a salvo ahora. Tengo suerte de que no fuera una serpiente venenosa. Una cobra me habría matado», indicó el hombre.

Además, agregó: «No he vuelto a usar ese baño desde entonces. Cada vez que voy, compruebo qué hay dentro y pongo un cepillo para asegurarme».

Es importante mencionar que de acuerdo a Asia Pacific Press, este no es el único caso en Tailandia de una persona que ha sido atacada por pitones mientras están en el baño.

