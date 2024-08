Ñengo Flow vuelve a Chile: Fecha, recinto y venta de entradas

El popular cantante y pionero de la escena del reggaetón, Ñengo Flow regresará a Chile y se presentará el próximo 11 de enero en el Movistar.

De este modo, se espera que el show del intérprete de «En Las Noches Frías» sea uno de los eventos más destacados del verano.

Vale señalar que la venta de entradas comenzó hoy, jueves 22 de agosto, a través del sistema Puntoticket. Los valores van desde los $29.000 hasta los $69.000.

De este modo, durante el próximo 11 de enero los fanáticos de Ñengo Flow van a poder disfrutar de los grandes éxitos del cantante puertorriqueño.

La tremenda carrera de Ñengo Flow

No caben dudas de que Ñengo Flow ha dejado una huella imborrable en la escena del reggaetón con su distintivo estilo. «Real G For Life» no se ha limitado en ser solo definir el estilo del cantante, sino que también dio vida a cuatro trabajos discográficos que han quedado marcados en el corazón de muchos de sus seguidores.

Durante su carrera musical, el puertorriqueño ha colaborado con icónicos artistas de la escena urbana como Gotay, Yomo, Ñejo, Jowell & Randy. Además, ha logrado expandir su influencia con trabajos junto a exponentes más comerciales como Tokischa, Kodak Black, Ozuna, Anuel AA, y Bad Bunny.

De hecho, Ñengo Flow cuenta con grandes éxitos junto a Bad Bunny como «Diles», «Que malo», «Safaera» y «Gato de Noche».

Por otro lado, es importante mencionar que el reconocido cantante puertorriqueño también ha colaborado con artistas nacionales como Pablo Chill-E, Marcianeke, Julianno Sosa, King Savagge y Jere Klein.

De este modo, con el concierto que realizará Ñengo Flow en el Movistar Arena en enero del próximo año, su fanaticada nacional tendrá una tremenda oportunidad para disfrutar en vivo de sus grandes clásicos y sus lanzamientos más recientes.

