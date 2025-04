Popular modelo sorprendió al confirmar su participación en el Miss Universo Chile: «Creo que es el desafío más grande que he decidido hacer…»

¡Siguen llegando candidatas! En las últimas horas, Inna Moll sorprendió al confirmar su participación en el Miss Universo Chile, donde buscará representar al país en el certamen de belleza.

Fue a través de sus redes sociales donde confirmó la noticia, acompañado de un look que impactó a sus seguidores. «Con mucho cariño anuncio mi participación en el Miss Chile 2025 con el sueño de representar a mi país», escribió en el post.

Cabe destacar, que anteriormente las ex chicas reality Antonia Casanova y Scarlette Gálvez (Eskarcita) también habían confirmado su presencia en el concurso de belleza.

Inna Moll revela detalles de su postulación al Miss Universo Chile

«Me pongo un poco emocional porque esto es algo que saca todo mi lado femenino que he tenido guardado hace tanto tiempo», señaló mediante su canal de Youtube.

Además, señaló que: «Si bien siempre he sido modelo, he estado un poco metida en este mundo, siento que esto es muy femenino, que el pelo, que las pestañas, que el maquillaje y yo siempre he tenido como muy bloqueado eso».

Es necesario destacar que hace un tiempo, la modelo está viviendo en México, y le dedicó unas emotivas palabras a su país natal. «Chile tiene tantas cosas lindas y cada vez extraño más y eso es algo que voy a tener que vivir toda mi vida con eso, si es que decido vivir en México».

«Ese es mi país y es mi raíz y cada vez que estoy allá me siento tan cómoda, me siento en mi casa, mis amigos, siempre tengo algo que hacer», continuó, según consignó T13.

Respecto a representar al país, indicó que «sería un honor gigante. Creo que es el desafío más grande que he decidido hacer. Sé que esta parte de mi vida va a ser mucha disciplina, va a ser mucho trabajo, va a ser muchas preparaciones».

«Siento que tengo mucho que aportar en este concurso. Si bien una mujer puede ser muy muy guapa y verse muy perfecta, hay una preparación tan grande por atrás, casi inhumana que les quiero mostrar», confesó.

Además, se refirió a la participación de Emilia Dides, quien asegura la motivó para seguir su camino. «Le fue increíble en este concurso y esa parte también me motivó mucho a decir ‘voy con todo’. Porque veía como todo Chile se juntó así como si fueran a ver un partido de fútbol y eso me emocionó».

Para cerrar, la influencer le mando un mensaje a sus seguidores. «Gracias por apoyarme, gracias por darme esa confianza que a veces ni yo tenía. Hoy en día me siento con la capacidad de hacer cualquier cosa, voy a dar la vida por Chile», concluyó.