Chama vivió un momento de furia y Gran Hermano Chile tomó una drástica decisión

Este miércoles, en Gran Hermano Chile se mostró un momento de furia que vivió Alexandra ‘Chama’ Méndez en el encierro.

Esto ocurrió después de que empezó a sonar la alarma de la casa, para que los participantes del reality se despertaran y fueran a tomar desayuno.

Frente a esto, Chama, quien quería quedarse acostada por un rato más, no escondió su enojo y se descargó con todo.

De este modo, la participante de Gran Hermano Chile se dirigió hasta el confesionario. Cabe destacar que incluso pateó la puerta de para que le abrieran y poder quejarse.

«Me parece una gran falta de respeto, enorme, que me pongan esa alarma si yo no estoy en el sótano. Todas las mier…, las pu… plantas que tienes, duermen hasta quién sabe qué hora», comenzó reclamando Chama.

Además, la participante de Gran Hermano Chile expresó: «Si quieres revisa las pu… cámaras. ¿Y me pongas esa alarma a mí, solita? Y yo estoy enferma, me siento un poquito mal, quiero dormir un poquito más (…) Todos estos días (mis compañeros) han dormido más, entonces (a mí) me pones esa alarma».

En este sentido, Chama también señaló: «Yo veo gente durmiendo hasta la pu… tarde, siempre. Y yo no soy una de ella y tú mismo lo sabes (…) aquí toda esta gente de mier… duerme. Primeramente, la Antonia, esa duerme como una hija de p…».

La decisión de Gran Hermano Chile tras el enojo de Chama

Debido al momento de furia que protagonizó Chama, en Gran Hermano Chile se dio a conocer una dura sanción en contra de la venezolana.

Resulta que desde la producción del programa de CHV decidieron mandarla directamente a placa de eliminación sin posibilidad de ser salvada.

«Voy a permitir todo tipo de enojos y reclamos, siempre los voy a escuchar, pero no voy a aceptar gritos ni insultos. Mi decisión es mandarte a placa. A partir de este momento, estás nominada», le señalaron a Chama.