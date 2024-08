Pablo Chill-E anunció que colaborará con Arcángel en remix de popular canción

Durante la tarde de este lunes, Pablo Chill-E visitó a RadioActiva. El popular cantante urbano estuvo en el programa «HiperActiva, Vamo a Calmarno», el que es conducido por Rosinelli y Jaime Proox.

En esta instancia, el artista anunció que Arcángel grabó para el remix de «Nena Sad». Sin embargo, reveló que no conoce cuándo sería el estreno.

«Estamos esperando, pero como ese tema no es mío, yo no me preocupo. Ahí tienen que preocuparse los dueños del tema», indicó Pablo Chill-E.

Es importante mencionar que «Nena Sad» pertenece Casi Ángeles de los productores trasandinos Orodembow y 0-600.

Por otro lado, recientemente Pablo Chill-E sorprendió a su fanaticada con el lanzamiento de un nuevo tema. Hablamos de «Carita Triste», el que en pocos días supera los 200 mil reproducciones.

Pablo Chill-E anunció show en el Movistar Arena para celebrar sus 10 años años de carrera

Es importante señalar que para celebrar los 10 años de su carrera, Pablo Chill-E realizará un show en el Movistar Arena. El espectáculo se llama «PABLO VS PVBLO» y se llevará a cabo el 20 de diciembre.

En esta oportunidad, el cantante urbano va a interpretar canciones de sus inicios y también los más actuales.

«Vamos a elegir lo mejor de lo mejor, como siempre. Va a ser una hu… buena, una hu… bonita para que la gente lo disfrute», indicó Pablo Chill-E en su visita a RadioActiva.

Las entradas se encuentran disponibles mediante el sistema Puntoticket. A continuación te dejamos el detalle de los precios:

Es importante señalar que Pablo Chill-E se ha presentado en diversas oportunidades en solitario en el recinto ubicado en el Parque O’Higgins. El año pasado realizó «Mi nombre es Pablo, el concierto». Por otro lado, en marzo de este año llevó a cabo el listening party, en el que sus fanáticos disfrutaron de las canciones de su álbum «Los Gangster También Lloran».