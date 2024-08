Michelle Carvalho y Angélica Sepúlveda protagonizaron tenso momento en Gran Hermano Chile: «Es una persona súper agresiva»

Recientemente, en Gran Hermano Chile se vivió un tenso cruce entre Angélica Sepúlveda y Michelle Carvalho.

En este sentido, durante una conversación de los participantes del reality con Diana Bolocco, la «Fierecilla de Yungay» señaló: «Me parece una mujer con bastante carácter, pero hay hartas cosas que no me agradan. Más adelante se van a ir mostrando y sabiendo».

«Me molesta la hipocresía, cuando ellos mismos dicen ‘no me gusta que hables a mis espaldas’, pero ella habla a la espalda de los demás», agregó la nueva participante de Gran Hermano Chile.

En este sentido, Angélica Sepúlveda señaló: «No tengo problemas de que hablen conmigo, yo hablaré con todos. Tendré dos o tres personas con las que no me interesa relacionarme. Pero lo que vi (de Michelle) no me representa«.

La respuesta de Michelle Carvalho a Angélica Sepúlveda

Tras las palabras de Angélica Sepúlveda, la respuesta de Michelle Carvalho no tardó en llegar.

«Si vamos a hablar de quién representa acá y no representa, yo creo que acá hay hartos espejos por la casa. Si yo no le represento algo de algunos valores, qué va a representar ella para alguien si es una persona súper agresiva, que fue echada de varios realities.«, indicó la participante de Gran Hermano Chile.

«Llega, está una semana, le pega a un compañero y la echan ¿De qué estamos hablando?», agregó, haciendo alusión a un conflicto que tuvo con Oriana en el 2014.

Frente a esto, Angélica Sepúlveda respondió a los dichos de su compañera de Gran Hermano. «Ella dice que soy agresiva, que me echaron de varios realities y me expulsaron de uno. Le recuerdo que ella también agredió a una compañera en otro reality», expresó.

Sin embargo, Michelle Carvalho negó las acusaciones.

Posteriormente, la «Fierecilla de Yungay» indicó: «Me gustaría que el público pusiera su nombre en YouTube, pusiera su nombre y escribiera ‘agresión a’. Va a aparecer el video completo».