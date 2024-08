¡Tremendo! Yasmani Acosta logró ganar medalla de plata en los Juegos Olímpicos de París 2024

Este martes se vivió la final de la lucha grecorromana en la categoría de 130 kilos de los Juegos Olímpicos de París 2024. En esta instancia, Yasmani Acosta se enfrentó Mijaín López y logró conseguir una histórica medalla de plata.

En este encuentro, Mijaín demostró toda su experiencia y venció a Yasmani por 6-0.

Vale señalar que el cubano, Mijaín López, hizo historia tras ganar su quinto oro, en cinco Juegos Olímpicos distintos.

Desde el Team Chile destacaron el logró de Yasmani Acosta. «Fue una contienda reñida, donde discípulo y maestro midieron fuerzas en un combate idílico. Probablemente, el que Yasmani esperó toda su vida ante su ídolo. Aunque lo intentó, no pudo doblegar al mejor luchador de la historia», indicaron a través de un post en X (ex Twitter).

«De esta forma, Yasmani aportó la segunda medalla para el Team Chile en estos Juegos Olímpicos, los primeros desde Melbourne 1956 donde Chile consigue medallas en más de un deporte», agregaron.

La medalla de Yasmani Acosta es la segunda para Chile en París 2024. Recordemos que este domingo, la tiradora Francisca Crovetto consiguió el oro.

El difícil camino que ha recorrido Yasmani Acosta

El vínculo entre Yasmani Acosta con nuestro país comenzó en el 2015. Según consignó La Tercera, en dicho año compitió representando a Cuba en el Panamericano específico y tomó la decisión de quedarse en Chile. Posteriormente, el deportista estuvo viviendo durante un tiempo en un motel.

En este sentido, hace algunos meses, en conversación con Emol, el representante de Chile señaló: «Cuando llega el momento de tomar la decisión, fue duro, porque yo sé que me sancionaban por ocho años sin poder ver a mi mamá, a mi hermano, a mis seres queridos. Es difícil. Mi mamá tenía los ojos rojos, mi hermano también y yo igual de tanto llorar. Me despedí de ellos, salí con la maleta y me dieron ganas de mirar para atrás. No tuve el valor».