Angélica Sepúlveda reveló sus motivos para renunciar a Gran Hermano Chile: «Tampoco voy a ser tan falsa en…»

Durante el capítulo de este domingo de Gran Hermano Chile, generó gran sorpresa la renuncia de Angélica Sepúlveda al espacio.

Cabe destacar que esta inesperada salida significó un cambio en la eliminación semanal en comparación a las anteriores oportunidades.

Resulta que previo a la emisión del episodio, Chilevisión aviso a través de sus cuentas en redes sociales el término adelantado de la votación con respecto a los participantes que estaban en placa: Camila Andrade, Pedro Astorga, Felipe Thompson, Waldo Villarroel y Angélica Sepúlveda.

Luego se conoció que la «Fierecilla de Yungay» tomó la decisión de abandonar el espacio y explicó sus motivos.

Angélica Sepúlveda revela los motivos de su renuncia a Gran Hermano Chile

En el capítulo de este domingo del espacio de CHV, Angélica Sepúlveda se puso en frente de una cámara y explicó los motivos de su salida.

«Lo que tengo que decir es para el público. Bueno, les quiero contar que tomé una decisión muy, muy difícil», partió diciendo.

«Las razones de esta decisión es, primero, tengo una lesión en la rodilla que me tiene con mucho dolor, que me impide entrenar, me impide hacer las pruebas. Para mí es primordial la competencia física», agregó Angélica Sepúlveda. De todas formas, explicó que este no es el único motivo de su decisión.

«Tampoco voy a ser tan falsa en decir que es solo la lesión. Mi desánimo aumentó en el momento que Manuel fue salvado a través de ese llamado telefónico», señaló la exparticipante de Gran Hermano Chile.

Recordemos que Angélica, Manuel y Chama fueron sancionados y pasaron de forma automática a placa después de tener un fuerte conflicto.

Sin embargo, posteriormente la venezolana renunció al encierro, mientras que Manuel fue salvado.

«Me vi expuesta, con este caballero (Manuel), donde Gran Hermano nos sancionó a los tres, que fue Alexandra, Manuel y yo. Alexandra renunció, porque no estuvo de acuerdo con esa sanción y Manuel se pudo salvar. Entonces, la única sancionada en ese caso era yo. Ahí también hubo un desánimo y he decidido dar un paso al costado», explicó la exjugadora de Gran Hermano Chile.