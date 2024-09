Confirman que Miguel «Negro» Piñera vivirá su primera experiencia en un reality: «Lo voy a pasar la r…»

Durante este lunes, se confirmó que Miguel «Negro» Piñera participará por primera vez en un reality a sus 69 años.

Específicamente, el músico ingresará a «Palabra de Honor», el que será emitido próximamente a través de las pantallas de Canal 13.

Vale señalar que la noticia fue confirmada en el programa «Hay que decirlo».

Miguel «Negro Piñera» es confirmado para «Palabra de Honor»

Negro Piñera se refirió a las motivaciones que tuvo para sumarse a «Palabra de Honor».

«Ya he recorrido el mundo entero, tengo vivencias maravillosas, he cantado en todos lados. Y ahora que este otro mes cumplo 70 años, me faltaba esta vivencia de estar en un reality. Por eso entro con mucho optimismo, con muchas ganas, con la mejor actitud. Voy a llevar mi guitarra para hacer música, sentido del humor y lo voy a pasar la r…», explicó.

Cabe destacar que el ingreso de Negro Piñera al nuevo reality de Canal 13 se confirmó a unos meses de la inesperada muerte de su hermano Sebastián Piñera. En este sentido, Miguel indicó que busca distraerse en este programa.

«No quiero pelear, no quiero ganar, sólo quiero pasarlo bomba, porque pasándolo bien se pasan las penas», señaló.

Además, el Negro Piñera no descartó tener algún romance en «Palabra de Honor». «Van a ir muchas chicas guapas, lo que me alegra el corazón. Soy un enamorado de las mujeres, me he casado muchas veces, demasiadas. Y espero en este reality encontrar mi último amor», expresó el conocido músico.

En este sentido, el primer confirmado también se refirió a las dificultades que puede tener en esta experiencia. «Toda mi vida he sido un bohemio, siempre he dormido de día y vivido de noche. Para mí la noche es mágica, de noche hay obras de teatro, hay recitales, puedo cantar, hay muchos lugares para ir en todo el mundo. De día yo no tengo nada que hacer, así que levantarme temprano y ser recluta no va a ser fácil para mí. Voy a tener que hablar con mi capitán para que me deje de franco», lanzó en modo de broma.