«Me pusieron una pistola en la cabeza»: Julio César Rodríguez fue víctima de violento asalto en Maipú

Este martes 10 de septiembre, Julio César Rodríguez llegó tarde al matinal de Chilevisión, Contigo en la Mañana.

Esto se debe a que el reconocido animador estuvo haciendo algunos trámites debido a que sufrió un violento robo en la comuna de Maipú.

Julio César Rodríguez entregó detalles del violento asalto que sufrió

JC Rodríguez reveló en Contigo en la Mañana que el hecho ocurrió durante la noche de este lunes. Instancia en la que le robaron su auto, celular y mochila.

«Fue una situación bastante ridícula, porque pensé que me estaban saludando (…) Cuando vi las pistolas me bajé altiro. Me pusieron una pistola en la cabeza, pidiéndome el cortacorriente», indicó el reconocido periodista.

Además, Julio César Rodríguez señaló: «Nunca sentí miedo, porque sentí que era media falsa (…) Estaban tapados, se le veían solo los ojos». Asimismo, el comunicador indicó que fueron cuatro individuos los que lo asaltaron.

Cabe destacar que el animador del programa matutino de Chilevisión, señaló pudo intentar arrancar, pero que opto por no hacerlo.

«Como los vi chicos, pensé ‘me pegan un balazo por avanzar’, así que me bajé», señaló JC Rodríguez.

«Esto duró 20 segundos», mencionó. Además, agregó: «No me dieron ni un golpe, para qué te voy a mentir… solo me pusieron la pistola».

Asimismo, Julio César Rodríguez señaló: «Estoy tanquilo (…) Esta es la cuarta ‘encerrona’ que me hacen, de las otras tres me había librado. La verdad es que mi mente siempre tengo presente: ‘Si tengo la oportunidad, parto. Si no tengo opción, entrego'».

«Como ahora estaban tan encima, los vi chicos y con pistolas grandes, decidí entregar», agregó.

En este sentido, JC Rodríguez señaló: «Es penca y todo… uno espera que la autoridad haga lo que tenga que hacer, porque yo no voy a andar con una pistola en mi auto ni voy a andar peleándome».