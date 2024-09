«Hay una pasión»: Latife Soto sorprendió con predicción sobre posible romance entre Julio César Rodríguez y popular chica reality

La popular tarotista nacional, Latife Soto, estuvo presente en el espacio de Mega, La Hora de Jugar. Instancia en la que se refirió a un posible romance entre Faloon Larraguibel y Julio César Rodríguez.

Es importante señalar que durante la semana pasada, se dio a conocer un registro donde ambos se encontraban juntos, lo que generó múltiples rumores.

Latife Soto lanza predicción sobre Julio César Rodríguez y Faloon Larraguibel

Latife Soto indicó que existe una atracción entre JC Rodríguez y la exchica Yingo.

«Igual aquí hay algo. Hay una pasión, hay una atracción, hay un interés. Se están haciendo interesantes estas personas, esta pareja», expresó la guía espiritual.

De todos modos, la tarotista señaló que Julio César Rodríguez y Faloon deben cerrar ciclos.

«Hoy es como un juego. Es como que los dos están cerrando ciclos de una relación anterior… Pero en unos tres meses, antes de diciembre, podría existir algo más serio», señaló.

Además, Latife Soto señaló que Julio César Rodríguez es una persona que le gusta estar familia o pareja, pero que no es de matrimonio.

«Él como que no es de matrimonio. Le gusta la convivencia, familia, pareja, pero no es de matrimonio. Las cartas están diciendo que pueden tener algo más serio pero él no es de matrimonio», dijo la popular tarotista.

La exchica Yingo respondió a los rumores sobre supuesto romance

Es importante señalar que hace algunos días, Faloon Larraguibel uso sus redes sociales para referirse a los rumores de un supuesto romance con el popular periodista.

«¿Los pillaron haciendo qué? ¡Nada! Nos encontramos en un evento, ¿cuál es el problema? No necesito ningún hombre que me dé dinero, para eso trabajo», expresó la exchica Yingo, para dejar en claro que su encuentro con Julio César Rodríguez no tiene que ver con un romance.

