«Me atrae mucho el mundo militar»: Polémica actriz es la segunda confirmada del reality «Palabra de Honor»

Durante la tarde de este jueves, Canal 13 anunció a una nueva participante para su próximo reality «Palabra de Honor», el que será animado por Sergio Lagos y Karla Constant.

La integrante confirmada para el espacio de telerrealidad es ni más ni menos que la popular actriz Catalina Pulido.

Es importante señalar que anteriormente se anunció a Miguel «Negro» Piñera como participante de «Palabra de Honor».

Las palabras de Catalina Pulido sobre su ingreso a «Palabra de Honor»

Con respecto a su arribo a «Palabra de Honor», la actriz señaló: «Creo que esta oportunidad llegó en el minuto perfecto, y yo prefiero arrepentirme de decir que sí que de decir que no. Mis hijos son independientes y yo estoy en otra etapa de mi vida también, más madura, más pausada. Yo soy muy de energías y bastante esotérica, y pienso que todo te llega en el minuto que te tiene que llegar, y si te llega tienes que aceptarlo»,

Además, Catalina Pulido se refirió a su reputación. «La gente piensa que soy una loca de patio, un tiro al aire. Y me encanta que piensen eso, pero es una imagen muy errada y voy a cambiarla aquí. Más que rebelde, me definiría como irreverente», indicó.

«Más que rebelde, me definiría como irreverente. Yo tengo una personalidad muy fuerte y no dejo que nadie me pase a llevar, pero no es que me rebele por rebelarme. Lo que más me molesta es la injusticia», agregó.

Además, sobre el formato de «Palabra de Honor», Catalina Pulido señaló: «Yo creo que éste es mi tipo de reality porque me atrae mucho el mundo militar. Me gusta que me levanten temprano, que me entrenen. Quiero tener un encierro proactivo, que me levanten temprano a hacer cosas. Yo creo en la jerarquía y para mí es necesario que exista gente con un rango mayor para aprender de ellos».

«Yo habría hecho el servicio militar feliz, creo que la disciplina es un arte que uno debiese tener desde el nacimiento. No conozco a nadie con disciplina que le vaya mal», añadió.

Además, Catalina Pulido se refirió a lo que más le podría costar en la convivencia en el reality «Palabra de Honor».

«Tengo un TOC terrible, soy mañosa y maniática de la limpieza y de los olores. Tengo un producto para cada sector de mi casa, y quiero que todo huela a cloro. Me fascina ordenar, no hay nadie que ordene mejor que yo y que lave mejor los platos que yo», indicó.

En este sentido, agregó: «Me carga el hediondo, el cochino, el desordenado y el carerr… que se aprovecha del proactivo. Me ha pasado toda la vida, y sé que va a ser así aquí»

Es importante señalar que Catalina Pulido actuó en diversas teleseries de los años 90. Además, animó programas como «Oveja Negra» (2001), «Granjeras» (2005) y también fue parte de espacios como «Locos por el baile» (2007), del cual fue la ganadora.

En 2019 se alejó de la televisión. Además, durante el último tiempo fue parte del programa de internet «Las Indomables» junto a Patricia Maldonado.