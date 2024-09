Popular exchica Mekano se sincera sobre su arribo a plataforma de contenido para adultos: «Es por un tema económico»

Hace un par de semanas, la abogada y exchica Mekano, Romina Sáez, estuvo en el centro de atención por dar a conocer su arribo a la plataforma para adultos, Onfayer.

En este sentido, recientemente la mujer se sinceró sobre las razones de su decisión.

Además, Romina Sáez reveló que en un principio sintió inseguridad antes de realizar una sesión fotográfica. Sin embargo, esto cambio gracias a la reacción que tuvo el equipo de trabajo.

«Entrar a una sala, que me vieran y hubiera aplausos, me hizo sentir mejor, me empecé a sentir mejor», indicó la exchica Mekano en conversación con LUN.

Romina Sáez explica sus motivos para sumarse a plataforma para adultos

En diálogo con el medio ya nombrado, la exchica Mekano señaló que su arribo a Onfayer «es por un tema económico, yo necesito facturar».

De este modo, Romina Sáez dio a conocer que el dinero que gane con estas fotos, lo destinará a una operación. «Una Rinoplastia abierta que me permita respirar, ahora tengo una fractura cerca del lagrimal y con la técnica que me emplearán abriendo la nariz pueden solucionarlo», indicó.

Es importante señalar que en el 2022, la exchica Mekano fue agredida por parte de un arrendatario, quien le dejó secuelas en su rostro que permanecen hasta ahora.

De hecho, Romina Sáez ya se ha sometido a tres procedimientos reconstructivos debido a esta situación.

En este sentido, la exchica Mekano explicó: «Calculo que hasta hoy he gastado unos 40 millones de pesos, todo era plata, plata y plata, fue un cambio de vida total, cambié mi casa de 5 habitaciones, 3 baños y un patio enorme por una casa bastante más pequeña. Tuve que vender un montón de muebles que no me cabían, la habitación que ocupo es como una pieza de servicio y en el garage están mis perritos, vendí dos autos, muebles, mi ropa, accesorios y lo que pude, al final entre el sueldo de mi mamá y lo que yo ganaba no alcanzaba».