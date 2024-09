Esta es la medida que tomó Gran Hermano con Manuel por cortarle el pelo a Yuhui

El corte de pelo que Manuel Napoli le realizó a Yuhui Lee sin su consentimiento ha dado mucho que hablar. En este sentido, Gran Hermano tomó la determinación de sancionar al italiano.

Cabe destacar que antes de que se diera esta polémica situación, es europeo, fue hasta el confesionario, donde dio a conocer que quería cortarle el cabello a su compañero. Sin embargo, Gran Hermano no estuvo de acuerdo.

En tanto, después de que Manuel le cortó el pelo a Yuhui, Diana Bolocco conversó con los involucrados. De este modo, la comunicadora indicó que se trataba de un «acto desmedido», el que realizó el europeo.

La sanción de Gran Hermano a Manuel por cortarle el pelo a Yuhui

Durante el episodio más reciente, la voz de Gran Hermano dio a conocer la sanción a Manuel.

De este modo, el italiano pasó de manera inmediata a placa de nominación. Sin embargo, tiene la posibilidad de ser salvado por el líder de la semana.

Es importante señalar que debido a esta situación y otras polémicas, Michelle Carvalho inició un plan para que Manuel abandone el espacio de CHV.

El plan de Michelle

En una conversación con camila Andrade, Michelle Carvalho señaló: «Ahora, mi objetivo va a ser quedarme acá hasta que Manuel se vaya».

Además, agregó: «Decidida. Hasta que ese loco no se vaya, yo no voy a descansar. Me tiene histérica. Histérica».

Luego, Michelle Carvalho se dirigió a una de las cámaras e indicó: «Él no es Gran Hermano, él no es buen amigo, no es un buen compañero de casa».

«Por culpa de él se fue la Chama, logró lo que logró de cansancio, porque la tenía cansada, aburrida, hasta que la mina se rindió», agregó. Además, también señaló: «Yuhui es mi amigo’, olvidó a su amigo por una mujer. ¿Qué tan amigo era? Entró sabiendo que Yuhui era uno de los favoritos. Conveniente, ¿no? Raro».

En este sentido, la brasileña le mandó un mensaje a los seguidores de Gran Hermano. «Necesito de ustedes, necesito que Pedro no sea loco de salvarlo. Que él no gane esa prueba y que ustedes, por favor, el domingo hagan lo suyo. Porque ya no es mucho, con el pelo. Con el pelo no se juega. A tu amigo no lo tiras a la piscina cuando tiene fobia y no se corta el pelo, porque el pelo es la identidad de uno», expresó.