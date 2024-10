Amaya Forch revela quién la reemplazara como jurado en Mi Nombre Es

La actriz y cantante Amaya Forch, hace pocos días anunció que se ausentaría unos días de su rol como jurado en el programa de imitadores Mi Nombre Es, el cual lleva solo un par de semanas. Sin embargo, no fue hasta el día de ayer que reveló la identidad de la persona que la relevara en su puesto.

Forch comentó que la persona que tomará su lugar es, nada más ni nada menos, que la periodista Constanza Santa María. La comunicadora se unirá al actor, Gonzalo Valenzuela y el cantante, Luis Jara. Fue este último, mediante una publicación en redes sociales, quien dio a conocer que Amaya Forch dejaría el programa por un tiempo.

La noticia también fue dada a conocer por TVN y comunicaron que la periodista estará presente en el programas desde este domingo hasta el otro miércoles. Por ende, durante todos estos días deberá evaluar a los distintos participantes que aspiren a quedarse con el premio máximo.

Al ser consultada sobre su incorporación al equipo, Santa María cuenta que «fue un tremendo desafío ser jurado de Mi Nombre Es. Cuando me propusieron reemplazar a Amaya Forch no dudé en decir que ¡Sí!”.

En la misma línea comenta que «aunque se escapa del ámbito de las noticias, que es donde yo normalmente me muevo, era una oportunidad de desplegar otros lados míos, como el amor por la música. Fue una tremenda experiencia, la disfruté al máximo y aprendí muchísimo».

Según consignó el medio La Cuarta, Constanza Santa María proviene de una familia de artistas, y en distintas ocasiones de su carrera ha mostrado sus dotes de cantante. Incluso, participó en Martes 13 y ganó la Canción del Verano de 1992. Sumado a eso, se desempeñó como jurado del Festival de Viña en 2019 y 2024.

¿Por qué se va Amaya Forch?

Mediante sus redes sociales, Amaya Forch contó que «desde este domingo no estaré en Mi Nombre Es por compromisos laborales que tenía de antes, pero quedan en manos de la mejor reemplazante».

Junto a eso la actriz le dio la bienvenida al equipo de Mi Nombre Es a Constanza Santa Maria, a la que advirtió de los «regaloneos, las risas, junto a Luis Jara y Gonzalo Valenzuela».

«Ya me contarán de los talentos que se presentarán, y me pondré al día con los videos. Nos vemos pronto», concluyó la ahora ex jurado de Mi Nombre Es.