«¿Estaba mal ser yo?»: La respuesta de Amaya Forch por comentarios sobre su cuerpo

Amaya Forch se ha mantenido alejada de la pantalla chica, después de su participación en Aquí se Baila de Canal 13. Sin embargo, la actriz sigue vigente a través de las redes sociales, canal donde recientemente publicó una especial reflexión sobre su cuerpo.

El rostro de diversas teleseries y programas de la pantalla chica nacional, ocupó su cuenta de Instagram con más de 312 mil seguidores para dejar un extenso mensaje. Este fue acompañada de varias fotos en bikini desde diversos ángulos y con la canción «All Apologies» de Sinéad O’Connor.

Amaya Forch y su potente mensaje en redes

«Duro re poco al sol porque me da lata, tengo piel delicada y prefiero mi blancura», inició escribiendo la también cantante, en la bajada del registro que obtuvo más de dos mil me gusta.

Asimismo, junto hacer referencia a los efectos de los rayos solares sobre su cuerpo, también dijo: «Durante años me dijeron que no mostrara las piernas por ser muy blancas, hasta me preparaban jugo de zanahoria para que me viera más ‘sana'», complementó.

En esa misma línea, Amaya Forch confesó que hizo todo lo que le sugerían y reflexionó sobre ello.

«Me tapé y tomé todos los jugos, pero no entendía por qué debía cambiar mi color de piel. Estaba mal ser yo?», indicó la ex Aquí se Baila en su cuenta de Instagram.

«Siempre me ha parecido absurdo eso de ‘quemada te ves mejor’. Creo que nos vemos mejor cuando somos felices y libres de ser como queremos. Eso sí, es sano», añadió Amaya Forch en su red social.

Junto con lo anterior y para finalizar su publicación, la actriz le envió un mensaje a sus seguidores, pensando en altas temperaturas que ya se están sintiendo en nuestro país.

«Cuídense del sol y no olviden ponerse la cremita de Jim Morrison!!», concluyó Amaya Forch en su punto de vista, compartido con sus seguidores de Instagram.