Amaya Forch sobre Josefina Montané y Juicio de López: «Es una mujer valiente»

Sin duda el tema de la semana pasada fue el juicio del cineasta chileno Nicolás López, quien fue encontrado culpable de dos delitos de abuso sexual; arriesgando hasta 5 años de cárcel. Aún así, lo que más llamó la atención fueron las palabras de las tres actrices que defendieron al director.

Una de las que más llamó la atención fueron las declaraciones de Loreto Aravena, las que fueron filtradas y comunicadas a través de la persecutora del caso. “(López) Siempre me decía que yo era guapa, que era buena actriz y ese tipo de cosas. Siempre me tiraba tallas, como qué lata que andaba acompañada y ese tipo de tonteras”. Asimismo, afirmó que No fue hasta 2016 que los dos se hicieron cercanos amigos, según la actriz.

Sobre una de las víctimas, Josefina Montané, dijo: “la conozco desde que partió su carrera. Trabajé en Soltera Otra Vez 1, 2 y 3. Siempre me pareció una chica que estaba por ser más bonita que talentosa. Le costaba mucho la actuación».

«La vi en los estrenos de Nicolás. Siempre me hablaba bien de Nicolás. Que quería trabajar con él. Siempre me dio la impresión de que se llevaba bien con Nicolás. Nunca me habló de él como que la había joteado o algo parecido. Tampoco Nicolás me habló algo de ella, salvo que la encontraba bonita”, añadió.

Amaya Forch defiende a Montané

Y es con respecto a estas declaraciones que la actriz Amaya Forch salió a prestarle ropa a la víctima de los abusos de López. “Estuve junto a la Pin Montané en el programa The Covers y puedo requetecontra asegurar que es una actriz/cantante con un tremendo talento, dedicación y esfuerzo”, aseguró según reportó La Cuarta.

Asimismo, aseguró estar enojada por “ver cómo el prejuicio ante la belleza sigue existiendo. “A la Montané no la toquen. No solo es talentosa, trabajadora, dedicada, creativa y bella. También es una mujer valiente”.