Rodrigo Herrera: «Si fuera gay lo diría, no tengo ningún problema»

Rodrigo Herrera llegó a la palestra hace algunos días y no se ha querido retirar. Todo luego de que su ex esposa, Denisse Flores, lanzara polémicos dichos sobre el fin de su relación; todo en medio de su participación en un reality show de la televisión española.

La ex señor de Herrera aseguró que su separación se dio a partir de una infidelidad por parte del conocido periodista deportivo. «De un día para otro, sin ninguna idea, sin nada, lo pillé con un hombre en la cama y quedé descolocada, entonces comprenderás que así se acaba un matrimonio inmediatamente» señaló.

Al respecto, el periodista aseguró: «Los hechos son falsos y estoy buscando la mejor forma de defender la verdad y mi honra. Como antecedentes, esto es tan falso que el divorcio fue de mutuo acuerdo y no culposo».

Y el periodista al final no se quedó con los brazos cruzados, ya que ahora se dio a conocer que decidió querellarse en contra de su ex esposa por injurias graves a raíz de los dichos que lanzó.

Las nuevas declaraciones de Herrera

Ahora, el periodista salió a contar su lado de los hechos, conversando con Priscilla Vargas en «Aquí Somos Todos». En dicha entrevista, el periodista se habló sobre la compleja situación por la que está atravezando.

En esa línea, Herrera aseguró: «Es bien complejo todo esto. Por lo general y la gente que está en comunicaciones tienen a tener un cuero más duro. Yo siempre pienso en buscar la solución y acotar los daños. Y en eso he estado estos días«.

Por otra parte, el periodista aseguró que lloró cuando estaba conversando con su abogado sobre las fuertes calumnias bajo su nombre.

“Ahí caigo en cómo lo toma mi entorno, mi familia que lo ha tomado muy mal. Mi mamá cada vez que me llama me llama llorando. Un amigo me escribe para ver que está pasando en redes. Fue demasiado brutal. Traté de pensar que esto no iba a desarrollarse demasiado y después fue una verdadera bomba atómica”, añadió.

Finalmente, según reportó La Cuarta, el periodista cerró afirmando: “No es un delito que te acusen de una relación homosexual, pero yo ya tengo más de 45 años, si yo tuviera esa condición o fuera homosexual, gay o hetero curioso lo diría, no tengo ningún problema. Estamos en el año 2022, entonces no se trata acá de que uno se sienta ofendido por eso, se siente ofendido por la manera en que esa herramienta es utilizada para dañar tu honra. Y los efectos que provoca”.