«Siempre me decía que yo era guapa»: Loreto Aravena y su defensa a López

El cineasta Nicolás López ha estado bajo la lupa a lo largo de los últimos días. Y es que el director de la saga de «Qué Pena Tu Vida» fue declarado culpable por 2 cargos de abuso sexual, arriesgando hasta 5 años de cárcel.

Hoy se dieron a conocer nuevos y escabrosos detalles del juicio a Nicolás López. Todo cuando uno de los testigos clave del juicio salió a entregar detalles sobre diferentes mensajes que Nicolás López envió. Se trata de Felipe Vargas, subcomisario de la PDI, con varios años de experiencia.

Vargas estuvo a cargo de un informe que revela los mensajes de WhatsApp que Nicolás López trató de ocultar de la justicia. El subcomisario expuso sus resultados en un periodo de 2 largas horas; en donde reveló 320 mil archivos extraídos de 2 celulares del acusado en más de 25 mil páginas de PDF.

En esa línea, el informe mostró varias conversaciones que López sostuvo entre 2014 y 2018 con sus cercanos, dentro de los que se encuentran los conocidos actores Paz Bascuñán; Loreto Aravena e Ignacia Allamand.

Y ahora, documentos legales filtrados por La Tercera revelaron nuevos detalles sobre los mensajes que intercambiaban el trío de actrices.

Las declaraciones de Loreto Aravena

En dichos documentos se muestra una declaración de la actriz en favor de Nicolás López. En dicho registro, Aravena aseguró: “Yo estaba partiendo mi carrera y en general uno como actriz es bueno ir a los estrenos para ir a hacer lobby e ir conociendo gente del medio”.

Loreto continuó asegurando: “(López) Siempre me decía que yo era guapa, que era buena actriz y ese tipo de cosas. Siempre me tiraba tallas, como qué lata que andaba acompañada y ese tipo de tonteras”. Asimismo, afirmó que No fue hasta 2016 que los dos se hicieron cercanos amigos, según la actriz.

Sobre una de las víctimas, Josefina Montané, dijo: “la conozco desde que partió su carrera. Trabajé en Soltera Otra Vez 1, 2 y 3. Siempre me pareció una chica que estaba por ser más bonita que talentosa. Le costaba mucho la actuación».

Asimismo, siguió, afirmando que: «la vi en los estrenos de Nicolás. Siempre me hablaba bien de Nicolás. Que quería trabajar con él. Siempre me dio la impresión de que se llevaba bien con Nicolás. Nunca me habló de él como que la había joteado o algo parecido. Tampoco Nicolás me habló algo de ella, salvo que la encontraba bonita”.

Loreto Aravena continuó hablando sobre las denunciantes. En esa línea, sobre Lucy Cominetti, declaró: “Me sorprendieron sus declaraciones en el reportaje, porque ellos eran muy cercanos. Ella por lo general era muy coqueta con Nicolás”.

Sobre la víctima que cuenta con iniciales M.J.V, Aravena aseguró que: «ella era bien coqueta con Nicolás. Nunca me habló mal de Nicolás o que haya tenido algún problema con él”.

Las palabras de Paz Bascuñán

Paz Bascuñán, en sus declaraciones de 2019 afirmó sobre Cominetti que: «Lucy debe haber trabajado en total con Nicolás, alrededor de 20 días en 10 años, contando todas las películas en que participó. Y debe haber recibido desde la productora aproximadamente 3 millones en diez años. Me violenta la falsedad de un argumento como el de decir, ‘yo dependía económicamente de este señor y por eso tenía que aceptar lo que aceptaba’”.

“Yo jamás la vi incómoda. Yo soy atenta a mi entorno, a si alguien necesita algo, soy protectora, me hubiera dado cuenta si ella hubiese sufrido algún maltrato en el rodaje, si la hubiera visto pasándolo mal. Ella jamás me comentó que estuviera descontenta o incómoda”, añadió respecto a la denunciante.

Bascuñán afirmó con respecto a otra de las denunciantes que: “Ella jamás me comentó de alguna mala experiencia con Nicolás. Al contrario, es muy difícil para mí asimilar este doble discurso».

Finalmente, la actriz agregó: «Lo que me han dicho a mí en directo, sin yo siquiera preguntar, y luego lo que yo leí. Por eso para mí ha sido muy violento todo. Yo soy feminista, del tiempo en que ser feminista era mal mirado. Y jamás pasaría por alto una ofensa o un maltrato hacia una mujer”.

Las declaraciones de Allamand

Allamand fue acusada de ser una testigo directa de los abusos de Nicolás. Con respecto a esto, según reportó Concierto, la actriz afirmó: “Desmiento que haya entrado a la habitación (de López), que Nicolás me haya hablado, que ella haya estado incómoda y que yo me haya retirado (…) yo no vi lo que ella dice que vi ni tampoco tuve los diálogos que ella dice que tuve”.