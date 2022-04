Belén Mora cuenta su experiencia con Nicolás López: «Me tocó una teta»

El cineasta Nicolás López ha estado bajo la lupa a lo largo de los últimos días. Y es que el director de la saga de «Qué Pena Tu Vida» fue declarado culpable por 2 cargos de abuso sexual, arriesgando hasta 5 años de cárcel.

Y bajo este contexto es que diferentes figuras del mundo de la actuación chilena han salido entregar sus impresiones al respecto. La última en hacerlo, fue Belén Mora, quien quiso contar antes un denigrante episodio que vivió con el cineasta.

El desahogo de Mora

Belén Mora se desahogó en un espacio dirigido por Bernardita Ruffinelli. En dicho contexto, la comediante aseguró que mantuvo silencio por bastante tiempo. “¿Tú tuviste atados con López también? todos hemos tenido atados con él h…, qué hue… desagradable”, le dijo la conductora.

La «Belenaza» respondió aseguro que sí, agregando que: “yo tuve un atado con López hace 12 años por lo menos, cuando ganaba 150 lucas mensuales”.

“Mi situación no fue acoso como laboral ni sexual como las otras chicas; pero si en un carrete le ofrecí si quería tomar algo y me dijo ‘sí, tráeme una piscola’, y me agarró una teta”, agregó la comediante, según reportó Radio ADN.

Belén Mora continuó, asegurando que: “después cuando tuve Twitter y él tenía Twitter, le puse ‘Hola, ¿te acordai cuando me agarraste una teta?’. Y me respondió como ‘era de cariño’, algo así”.

Por otra parte, Belenaza aclaró que “no trabajé con él nunca” y que tras encararlo vía redes sociales dejó atrás el nefasto hecho.

Finalmente, así fue que Belén Mora también se sumó a las mujeres con las que Nicolás López se habría propasado, y que hoy lo tienen a la espera de una sentencia tras ser encontrado culpable de dos abusos sexuales en su juicio.

Las noticias llegan a poco tiempo de que se revelaran escabrosos mensajes que el cineasta habría eliminado antes del juicio. Para conocerlos, entra aquí.