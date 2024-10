«Así funciona hoy la tele»: María Luisa Godoy respondió a las críticas de Ivette Vergara en contra de TVN

María Luisa Godoy, conductora del matinal «Buenos Días a Todos», se refirió a unas declaraciones de Ivette Vergara, quien cuestionó las oportunidades que tienen los rostros femeninos en TVN, canal del que saló hace algunas semanas.

Recordemos que en conversación El Mercurio, la periodista se refirió a su salida de la señal estatal, después de que se le renovó su contrato.

En este sentido, Ivette Vergara entregó sus descargos.

«Lo que hoy me duele es que las mujeres no tengamos oportunidades, que sea tan poco relevante la presencia femenina en TVN, que no les haya importado dejar sin mujer al Área Deportiva y a Prensa Deportes. Eso en un canal público no es menor», expresó la comunicadora en su entrevista con el medio ya nombrado.

«Cuando yo escucho a este gobierno hablar de equidad de género y la propia directora ejecutiva llega al canal hablando de equidad de género, pero la estación pública no tiene mujeres o tiene una participación casi nula en deportes o en los estelares, ¿de qué estamos hablando? En TVN hay una incoherencia tremenda», agregó Ivette Vergara.

María Luisa Godoy responde a los dichos de Ivette Vergra sobre TVN

Debido a los dichos de Ivette Vergara sobre TVN, en el programa «Sígueme» de TV+, se contactaron con María Luisa Godoy para saber su opinión al respecto.

En este sentido, la conductora de Buenos Días a Todos señaló: «Le tengo mucho cariño a Ivette, me llevo súper bien con ella, pero somos hartas mujeres en TVN».

«No he hecho la cuenta para ser honesta, pero tenemos una directora ejecutiva por primera vez. Habemos animadoras, ella lo hizo en la parte deportiva, que es un lugar que yo manejo mucho menos cómo funciona, porque nunca he estado en el área deportiva», añadió María Luisa Godoy.

Además, la conductora del matinal de TVN también indicó: «Hoy en día los canales tienen dos mujeres y dos hombres en general para los programas, porque sabemos que es un nicho que ha bajado mucho, que hay que apretarse y todos tenemos que hacer más cosas».

«Así funciona hoy la tele, que los presupuestos son mucho más acotados, que el negocio se disminuyó a la mitad por las plataformas digitales», explicó María Luisa Godoy.