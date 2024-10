Conocida periodista de CHV sorprende tras sumarse a plataforma de contenido para adultos: «Soy muy exhibicionista»

Durante la jornada de ayer, miércoles 16 de octubre, María Paz Arancibia, la periodista de CHV Noticias, generó gran sorpresa tras confirmar que sumó a una popular plataforma de contenido para adultos.

Resulta que la comunicadora se creó una cuenta en Arsmate, plataforma que también es conocida como el «OnlyFans chileno».

Periodista chilena confirma su llegada a Arsmate

Antes de confirmar su llegada a Arsmate, la periodista de Chilevisión interactuó con sus seguidores de Instagram. En este sentido, expresó: «Estaba pensando acá en mi puesto de trabajo y quiero hacer crecer esta comunidad que tengo con mis seguidores, que estoy cachando que la mayoría son ‘ellos'».

«Hay tres cosas que hago bien en público, porque hay otras cosas que hago bien, pero no en público. Yo creo que me visto bien, bailo bien y comunico bien, así que voy a empezar a hacer muchas cositas así», añadió María Paz Arancibia.

En este sentido, la periodista de CHV Noticias también expresó: «Me divierto mucho con ustedes, pese a que tengo un trabajo muy demandante, trabajo en un medio de comunicación masivo, en las noticias, pero esto me genera mucho placer, me genera mucho goce y me divierte. Es una forma sana de escape».

Posteriormente, María Paz Arancibia confirmó su llegada a Arsmate.

«Ya, chiquillos, llegó el momento: compartí mi link de Arsmate, que una cosa que venía pensando hace años, porque soy muy exhibicionista y me gusta mostrarme. Un montón de gente me decía ‘por qué estai mostrando esto por amor al arte’, entonces ya no lo voy a hacer por amor al arte», indicó.

«Me decidí, chanté el trípode y busqué la lencería para darlo todo», agregó.

Además, la periodista de Chilevisión compartió unas destapadas fotografías de forma pública en su cuenta de Instagram.

