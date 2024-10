«Le tiró un escupo»: Revelan detalles del conflicto que habría tenido la polola de Marcianeke con Oriana Marzoli en Palabra de Honor

Hace algunos días, se dio a conocer que dos participantes «Palabra de Honor», el nuevo reality de Canal 13, habrían tenido un fuerte conflicto.

Vale señalar que las involucradas serían Oriana Marzoli y Anaís Vilches, la polola de Marcianeke.

Es importante mencionar que si bien desde Canal 13 no se ha informado nada con respecto al tenso conflicto, Publimetro dio a conocer detalles de cómo habría sido esta pelea.

Revelan detalles del conflicto que habría tenido Anaís Vilches y Oriana Marzoli en Palabra de Honor

«La Anaís le tiró un escupo, pero porque Oriana la trató de ordinaria, flaite y términos muy despectivos», le indicaron fuentes a Publimetro.

De acuerdo a medio ya nombrado, esto habría provocado que Marcianeke saliera en defensa de su polola.

Además, Publimetro también informó que sus fuentes señalaron que «lo peor es que Félix (Soumastre), Dash y Malito defendieron a Oriana. Eso llamó mucho la atención porque son amigos de Marcianeke y por eso se descontrolaron las cosas entre los hombres, mientras Oriana seguía gritando».

En este sentido, las fuentes del medio mencionado indicaron que la que inició el conflicto fue Marzoli, quien habría estado provocando a Anaís Vilches.

«Oriana la provocó todo el rato para que Anaís reaccionara. Fue todo bien heavy y se tuvo que meter la producción», señalaron.

Es importante señalar que Palabra de Honor todavía no se comienza a emitir. De hecho, aún no se confirma el ingreso de la polola de Marcianeke al nuevo reality de Canal 13, mientras que Oriana Marzoli fue anunciada durante la jornada de ayer, 9 de octubre.

«Quiero complacerlos porque he salido con muchísimo más apoyo del público del que tenía en otros realities. Yo sé lo que valgo, he visto algunos realities que se han hecho sin mí, y no es lo mismo. Hay algo que yo tengo, que genero muchas pasiones: o me ultra amas de fanatismo o me ultra odias», indicó la venezolana-española sobre su ingreso.