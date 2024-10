Pamela Díaz revela por qué por participa en la Teletón: «Ese es mi aporte»

La Teletón es uno de los eventos televisivos más importantes en nuestro país. Por lo mismo que la mayoría de los famosos no duda en ser de los primeros en decir presente. Pero al parecer Pamela Díaz no tiene este mismo interés.

Al menos así es como lo comentó en ‘Hay que Decirlo’, donde La Fiera confesó el motivo por el que lleva un buen tiempo sin participar en la transmisión.

Todo comenzó, luego de que Pancho Saavedra le preguntara el por qué no había estado en el ensayo de la obertura de las 27 horas de amor. «Yo no participo de la Teletón hace mucho tiempo, años», respondió Pamela Díaz.

El motivo por el que Pamela Díaz no participa de la Teletón

Tras esto, es que la animadora reveló por qué no dice presente. «Una porque no me siento cómoda en las cosas que me han dado para participar, y lo otro, porque yo todos los años depósito».

Siguiendo por esta línea, Pamela Díaz aseguró que «yo voy con mi hijo, y ese es mi aporte». Además de preguntarse: «Vamos a ver si todos los que están animando ahí, aportan».

Hay que mencionar que hace años que la Teletón es considerada como una tribuna para que los rostros de televisión gracias a las extensas horas de transmisión. Por lo mismo que cada canal envía a sus figuras más importantes.

Es en este contexto que, existen fuertes rumores de que detrás de cámara sería un «festival del codazo», para ver cuáles animadores tienen más tiempo en pantalla, o incluso quienes están más cerca de Don Francisco.