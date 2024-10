Tras muerte de su hijo: Mariana Derderián volvió a las redes sociales con emotivo mensaje

La actriz nacional Mariana Derderián reapareció en las redes sociales, donde entrego una sentida reflexión a sus seguidores

«Hola a todos, espero que estén muy bien. Pasaba a agradecer, a dar ¡tantas, tantas gracias! por todo el cariño, apoyo, fuerza, energía que he recibido, en la calle y acá con ustedes. De a poquito estoy volviendo», comenzó diciendo.

Además, agregó que: “este es un espacio que me gusta, porque me gusta estar en contacto con la gente, creo que eso se nota, me gusta comunicar y siento que es un lugar en que puedo comunicar esas cosas».

En ese contexto, y con notoria emoción, agradeció por todo el cariño y el apoyo que le han entregado en el último tiempo. «Encuentro que tuve demasiada suerte de recibir toda la energía, y hay tantos aprendizajes que quizá vayamos compartiendo. Uno tiene que tratar de dar siempre su mejor versión, aunque la vida te dé lo peor«, señaló.

Concluyo diciendo que «elegiremos el camino de la luz y seguiremos en contacto, besos».

La reacción en redes sociales

Rápidamente, la publicación se llenó de mensajes de apoyo, donde seguidores la alentaron en los comentarios. Además, diversas figuras reconocidas reaccionaron al sentido mensaje de Mariana Derderián, entre ellos Gabriel Boric y Francisca Crovetto.