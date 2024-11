El video de chilenos celebrando la clasificación de Emilia Dides que es viral en redes sociales: Ella misma lo reposteó y agradeció el apoyo

Sin duda, lo que hizo nuestra candidata ayer fue impresionante. Emilia Dides brilló en el Miss Universo 2024, alcanzando un destacado lugar entre las 12 mejores y dejando el nombre de Chile en alto.

Tras finalizar su participación, Emilia se acercó al equipo organizador del evento para expresarles su gratitud personalmente. «Gracias por su amabilidad, por siempre estar disponibles para nosotras. Gracias por ser tan secos en lo que hacen, tan expertos», dijo con emoción.

Además, compartió unas reflexivas palabras sobre su experiencia en el certamen: “La vida tiene otros planes para mí! Estoy con el corazón contento! Logramos un top 12. ¡Gracias, mis chilenos maravillosos, por tanto amor que he recibido de ustedes! Y los maquilladores de este gran concurso que hicieron todo más mágico y lindo! Los amo, se vienen cosas maravillosas”, expresó.

Emilida Dides y viral que la emocionó

En este contexto, la finalista del Top 12 de este prestigioso certamen recurrió a sus redes sociales para expresar su agradecimiento a sus seguidores chilenos, quienes la respaldaron a lo largo de todo el proceso.

La modelo posteó una publicación donde diversas familias chilenas celebran su epica clasificación al top 12. «Mis amores. Esto es el fruto del esfuerzo y la dedicación que hay detrás, no me alcanzan las palabras para agradecer el amor que he recibido a lo largo de este lindo camino, despertarme y ver esto, me hizo llorar, de emoción! Esto es Chile! Les hice una promesa y no podía salir de ese escenario sin cumplirla. ¡Esto no lo hice sola, lo hicimos todos!!!!»

Asimismo, Emilia Dides añadió que «hicimos historia. Top 12 después de 20 años. No gane la corona, eso no define nada, me gané su amor, su energía y sobre todo la unión de todos los chilenos. Ustedes son todo lo que mi alma necesito durante estas 2 semanas de concertación y aún no logran dimensionar el rol importante que tuvieron en todo esto, mi corazón está tranquilo, está feliz y a cada una de las lindas personas que me están escribiendo, gracias».

