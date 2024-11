Mauricio Medina sorprendió tras referirse al Festival de Viña y reveló uno de sus grandes deseos: «Tenemos muchas cosas en mente»

Recientemente, el reconocido comediante chileno, Mauricio Medina, también conocido como el Indio llamó la atención tras referirse a la posibilidad de estar en el Festival de Viña.

Recordemos que debido a la diabetes que tiene, el exmiembro de Dinamita Show fue operado y le amputaron parte su pierna en octubre del 2023.

Luego de esto, Mauricio Medina ha retomado su trabajo como humorista y recientemente, en diálogo con La Cuarta se refirió a la posibilidad de volver al certamen viñamarino.

Mauricio Medina y la posibilidad de llegar al Festival de Viña

En conversación con el medio ya nombrado, Mauricio Medina contó: «En un momento me quería ir a vivir a Brasil, construí un hostal y quería vivir allá, pero después vino la muerte de mi mamá. Cambiaron los planes, después vino la amputación y después de la amputación dije, ‘no, voy a seguir en lo que yo hago porque es lo único que me está haciendo feliz’».

Posteriormente, agregó: «Tenemos muchas cosas en mente, queremos ir a algún festival, tenemos una rutina que sí, está apta para cualquier festival». De todas formas, el Indio reveló que no lo han contactado ni del Festival de Viña, ni el Festival de Olmué.

«Nadie me ha contactado todavía. Espero que se fijen en el trabajo que estamos haciendo. Tampoco quiero que me lleven por lástima, simplemente porque hago un buen trabajo y que ha dado buenos resultados», indicó Mauricio Medina.

Además, el humorista entregó detalles de su nuevo show, el que se llama «Mala Pata». «Hemos estado trabajando en hartos lugares, donde ha sido un éxito el show que estamos presentando ahora, con un compañero nuevo, que se llama Rufino», señaló.

En este sentido, el exintegrante de Dinamita Show no escondió sus ganas de volver al Festival de Viña.

«¿Si me ilusiona volver a Viña? Por supuesto. Viña es como el lugar ideal para actuar con un show de comedia. Si hay algún humorista que diga ‘yo no, yo no quiero llegar a Viña’, supongo que está mintiendo», señaló Mauricio Medina.