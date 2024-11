«No entro nunca más»: Nicolás Solabarrieta estalló contra Canal 13 y reveló el motivo de su enojo

El exparticipante de Tierra Brava, Nicolás Solabarrieta emitió unas duras críticas en contra de Canal 13. Esto ocurrió en el podcast «Entre Caballos», en el que comparte con el influencer Zimbdecker y Jorge Aldoney.

En esta instancia, el hijo de Fernando Solabarrieta e Ivette Vergara indicó que desde la señal televisiva lo habrían contactado para distintos proyectos que nunca se concretaron.

Nicolás Solabarrieta contra Canal 13

Resulta que en el podcast «Entre Caballos», uno de sus compañeros señaló que desde Canal 13 «se le prometió mucho y se le entregó poco».

Ante esto, Nicolás Solabarrieta mencionó entre risas: «No entro nunca más a Canal 13″.

Posteriormente, señaló: «Supuestamente, después de Tierra Brava, yo iba a ser… No un rostro de renovación, pero me veían como posible candidato para estar dentro de la televisión».

En este sentido, el chico reality contó que existió la posibilidad de estar en «Hay que decirlo». «Hice el casting, éramos como 8 personas (…) Antes que el programa saliera al aire, me llamaron y me dijeron que querían que fuera uno de los posibles panelistas. Llegué, fui al casting y me quedé afuera por (Arturo) Longton», indicó.

Además, Nicolás Solabarrieta lamentó: «Una de las razones por las que no quise entrar a ‘Top Chef VIP’ era porque quería hacer el programa de ‘Hay que decirlo’. Me habían llamado, iba a estar con Cony, Eskarcita».

Sin embargo, esto no es todo. El exparticipante de Tierra Brava reveló que posteriormente tuvo otro acercamiento con Canal 13 que tampoco tuvo éxito.

«Pasaron los meses. Me tocó reunión, pero no por el canal, sino que por otra productora que está dentro de Canal 13, en el tercer piso. Y bajando de la reunión, me agarra la gente del React (del reality Palabra de Honor)», señaló Nicolás Solabarrieta.

«Yo no fui ni candidato. Me dijeron ‘¿Quieres estar?’, yo dije ‘sí, feliz’, pero nunca me llamaron, fui al único hue… que no llamaron», agregó el joven.