«No me llamaron tampoco»: Recordado exintegrante de «El Muro» cuenta la firme sobre su ausencia en la Teletón

Gonzalo Cáceres estuvo presente en el programa de Vía X «Todo va a estar bien». Instancia en la que se refirió al regreso de «El Muro» en la Teletón.

«Vi la Teletón y vi El Muro. Mucha gente decía que me echaba de menos», señaló.

Cabe destacar que diversos exintegrantes de Morandé con Compañía estuvieron presentes en la cruzada solidaria con el recordado espacio. Sin embargo, también hubo ausentes y Gonzalo Cáceres fue uno de ellos.

Gonzalo Cáceres habla de su ausencia en la Teletón

Eduardo de la Iglesia, conductor de «Todo va a estar bien» le consultó a Gonzalo Cáceres: «Les fue increíble. ¿Te hubiese gustado estar? ¿Por qué no estuviste?».

Frente a esto, la popular figura televisiva señaló: «No me llamaron tampoco… bueno, un amigo mío, Patito Fuentes (Pato de El Muro), quería que yo fuera, pero no… yo creo que El Muro es amoroso, pero para el momento».

Posteriormente, agregó: «El Pato me dijo ‘voy a hablar, porque yo quiero que vayas‘, pero parece que no, no pasó nada. Si quieren verme en El Muro que miren la Internet porque está lleno».

Por otro lado, tras ser consultado con respecto a la posibilidad de un regreso de «El Muro», Gonzalo Cáceres indicó: «No sé, creo que la gente se entretuvo mucho, pero habría que hacer una renovación muy distinta».

«Ha cambiado mucho la juventud… Lo que pasa es que fue casi el único número de humor que hubo», agregó la figura televisiva.

Es importante señalar que otros rostros que no fueron parte del regreso de El Muro en la Teletón son Kurt Carrera, Miguelito, Christian Henríquez, Rodrigo Villegas y María José Quiroz.

