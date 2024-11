«Todavía estoy enamorado de ti»: Revelan detalles de los mensajes de Valdivia a Maite Orsini durante la noche de la presunta violación

La diputada Maite Orsini entregó nuevas declaraciones sobre el caso de Jorge Valdivia. Resulta que la parlamentaria le dio a conocer a los investigadores los mensajes que recibió por parte del exfutbolista, cuando este estaba con una de las denunciantes.

Cabe destacar que la política entregó esta declaración el 11 de noviembre frente a la fiscal regional Lorena Parra, y el fiscal adjunto Rodrigo Celis. En esta oportunidad tuvo que explicar por qué se contactó con la primera denunciante.

De este modo, de acuerdo a La Tercera, dentro de sus explicaciones, Maite Orsini señaló que quería comunicarle a la denunciante que Jorge Valdivia le mandó alrededor de 100 mensajes, durante la noche en que habría ocurrido la presunta violación.

Maite Orsini sobre los mensajes que le mandó Jorge Valdivia durante la noche de los hechos denunciados

Según lo informado por el medio ya nombrado, la diputada declaró: «A la hora en que Jorge y ella ingresan a su departamento Jorge me estaba escribiendo. En dicha conversación Jorge me recrimina no haberlo saludado para su cumpleaños, que fue el sábado 19.10.24. Me mandó un mensaje diciéndome que no podía creer que, después de todo este tiempo yo no lo hubiese saludado por el cumpleaños. Me mandó otro mensaje que decía ‘me duele que no me hayan saludado porque todavía estoy enamorado de ti».

Además, Maite Orsini indicó que el diálogo que tuvo con el exjugador de Colo Colo se dio entre las 22:00 horas y pasada la media noche. Además, señaló que no sabía que estaba con alguien y posteriormente al enterarse de la denuncia calculó que en ese momento estaba con la denunciante.

«Me mandaba de a 30 mensajes y yo le contestaba de dos», señaló la diputada.

Además, en su declaración, Maite Orsini también señaló: «Hay una frase en la que me dice que desde que nos separamos él no ha podido estar con ninguna mujer, porque a cada mujer que mira la encuentra poca cosa y que no ha vuelto a tocar a ninguna mujer desde que nos separamos».

Asimismo, la destacada parlamentaria señaló que la conversación terminó después de las 12:00 horas del lunes 21, instante en que se fue acostar.

«Pero él siguió escribiéndome hasta un poco pasadas las 12 y ahí me deja escribir. De esa conversación a mí me pareció que él estaba en un estado emocional alterado, pero consciente, porque no estaba escribiendo incoherencias. Sabía lo que estaba escribiendo, pero estaba muy alterado, muy frustrado, muy enrabiado», señaló.