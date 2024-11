Maite Orsini rompe el silencio por denuncias contra Jorge Valdiva: «Hace tiempo no estoy bien»

Durante la noche de este lunes, la diputada Maite Orsini compartió un video en el que se refirió al caso de su expareja, Jorge Valdivia. Recordemos que el exfutbolista enfrenta dos violaciones por violación.

Mediante un video en Instagram, la parlamentaria reveló cómo le ha afectado esta situación. Además, contó que se comunicó con una de las denunciantes.

«Hace tiempo no estoy bien. Desde que denunciaron a mi ex pareja, esa condición se ha agudizado. Jorge es mi ex pareja, pero por mucho que uno termine una relación, no quiere decir que inmediatamente se acabe el amor por esa persona automáticamente», señaló.

«Nadie está preparado ni espera que a quien uno ame o a amado lo denuncien por algo tan grave, como las acusaciones que hoy existen contra Jorge, y desde lo racional y las convicciones nunca me imaginé a verme enfrentada a algo así», añadió Maite Orsini.

En este sentido, la diputada también expresó: «Mi lugar siempre ha estado con las víctimas de violencia, y todo eso me genera una contradicción que es muy grande, que es muy dolorosa. Obvio que pienso en las denunciantes y en creerles, y al mismo tiempo siento que no puedo negarle una palabra de apoyo a quien fue mi pareja en los últimos dos años».

Maite Orsini confirmó que se comunicó con una de las denunciantes

La diputada del Frente Amplio dio a conocer que se comunicó con un conocido en común de ella y la denunciante. De este modo, le hizo saber que estaba a su disposición por si quería hablar.

«Cuando me enteré de la denuncia, me puse a disposición de la denunciante a través de un conocido en común, para que me llamase si así lo quería, y así lo hizo. Le trasmití que no quería revictimizarla y estaba disponible para lo que necesitara de mi parte», señaló Maite Orsini.

De todas formas, la parlamentaria mencionó que se debió limitar a solamente prestar declaraciones frente a Fiscalía.

«Lo prudente debió ser limitarme a declarar en Fiscalía. Mi declaración no fue a favor ni en contra de nadie, sino solo respondiendo con la verdad a lo que se me preguntó», expresó Maite Orsini.

Además, la parlamentaria acusó que ha sido acosada desde que comenzó su relación con Jorge Valdivia.

«El acoso a mi vida privada desde que inicié mi relación con Jorge, no me ha hecho bien», señaló.

«Estoy tratando de sanar, de recuperarme, de hacer lo mejor que puedo con lo que pienso y con lo que siento», agregó.