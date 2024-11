Trabajaba en un café con piernas y decidió probar suerte en Arsmate: sorprendió a Julio César Rodríguez con sus nuevos ingresos

En una entrevista con Julio César Rodríguez, la creadora de contenido Yessenia habló su experiencia en Arsmate, plataforma conocida como el Onlyfans chileno.

En este contexto, la joven dio a conocer que a partir de lo 19 años trabaja con sensualidad. De este modo, contó que hace un tiempo trababa en cinco horas al día en un café con piernas. Además, en las noches se desempeñaba en un nightclub, en el que era bailarina de pool dance.

De este modo, Yessenia dio conocer que anteriormente sus ingresos dependían mucho de las propinas. De acuerdo a su relato, un café o bebida tenía un costo de $5.000, pero que los clientes pueden acceder a conversaciones más «apegadas» por el pago de $10.000 extras.

Asimismo, la creadora de contenido para adultos dio a conocer algunas situaciones poco agradables de su anterior trabajo. Entre ellas, se encuentran los toqueteos y el consumo de alcohol. «A veces me tomaba hasta ocho botellas de champán en una noche», indicó.

En su conversación con Julio César Rodríguez, Yessenia dio a conocer que no ganaba mal. Incluso se pudo someter a cirugías estéticas. De este modo, se operó el busto, el abdomen, los gluteos, los brazos y las costillas.

De todas formas, la joven señaló que su vida cambió después de probar suerte en la creación de contenido en Arsmate.

Yessenia y su llegada a Arsmate

La joven indicó que en un momento bajaron las propinas que recibía. De este modo, se complicó su economía, por lo que decidió incursionar en Arsmate, también conocido como el Onlyfans chileno.

Cabe destacar que Yessenia tuvo resultados positivos, por lo que renunció a sus dos trabajos.

En este sentido, la joven le señaló a Julio César Rodríguez los factores positivos que ha tenido crear contenido en Arsmate.

«Aquí me voy a exponer menos, no expongo tanto mi cuerpo, entonces, no me tocan. Solamente me miran y conversan conmigo. Llego a un mayor público también (…) Eso con los años aburre. Que todos los días te estén tocando», señaló.

Con respecto a sus ganancias, Yesennia indicó: «En 45 minutos en un live en Arsmate me hago la plata que me hacía en un día en un café. También me hice en un día lo que yo ganaba en un mes».

Cabe destacar que la joven le señaló al rostro de Chilevisión que en el mes de junio, logró reunir $16 millones en su trabajo en el café con piernas. De todas formas, aseguró que no todos los meses eran iguales, por lo que sus ganancias variaban.