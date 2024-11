Tras video de Cathy Barriga bailando en la cárcel: Pamela Díaz se fue en picada contra la ex alcaldesa

En el último capítulo de «Hay Que Decirlo», Pamela Díaz se fue con todo en contra de Cathy Barriga, esto después de la viralización de las imágenes de la ex alcaldesa en la cárcel de San Miguel.

Es importante mencionar que la ex edil de Maipú se encuentra en prisión preventiva mientras dure la investigación en su contra.

En ese contexto, es que en redes sociales se viralizó un registro de Barriga haciendo clases de zumba al interior del penal, bailando con las internas.

Pamela Díaz arremete contra Cathy Barriga

Asimismo, La Fiera le dedicó unas palabras a Cathy Barriga. «No quiero dejar la embarrada, es s que a mí me encantaría decir las cosas como son, pero no puedo», comenzó diciendo.

Además, agregó «Que yo siento que hay gente que tiene limitaciones y sorry que lo diga así. Creo que hay cosas de Cathy que yo de verdad digo ‘esto es un chiste o está armado’. Esto no es normal».

A sus palabras, sumó que «Estamos hablando de una persona que tiene cuarenta y tantos años, que ya ha sido mamá, que estuvo en alcaldía. Sabe el trato que tiene con la gente, a veces muy simpática, muy amorosa, muy buena onda, y después es como súper agresiva”.

En esa línea, la animadora empatizo con ella. La veo hoy día en una situación bailando que, por supuesto, dije ‘oh, la mina igual chora, qué entretenido que esté bailando’ yo seguramente estaría amurrada. Está sin sus hijos, que eso se entiende» señaló.

No obstante, fue enfática en decir que «tampoco se me olvidan las cosas que pasaron, tampoco se me olvida su forma de ser», consignó La Cuarta.

Asimismo, también arremetió contra su esposo, Joaquín Lavín Jr. Que diga ‘mi pareja está feliz’, tu pareja no está feliz, si se fue triste, eso lo sabemos. Es rico ser positivo. Pero que llegues con un caballito. Sabiendo todo lo que está pasando con el caballito, con el tema de su hijo. ‘Le voy a regalar un caballito para que así le suba el ánimo’, no po’, si ya estamos viejos», debatió.

Para cerrar, indicó que “no sé si está armado, yo creo que es su forma de pensar. Hay cosas que yo digo… Mucha gente dice ‘se está riendo de nosotros’ o yo me siento, no sé, subí de nivel, mi cabeza está mejor, no tengo ni idea”, concluyó.