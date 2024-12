Este fue el síntoma que alarmó a Miguel «Negro» Piñera: Se encontraba realizando un show

Conmoción ha provocado Miguel Piñera luego de informar la lamentable noticia de su enfermedad. «El negro» reveló que le diagnosticaron una leucemia aguda, y le dieron seis meses de vida.

Si bien suele hacerse exámenes anualmente, este año los resultados no fueron positivos. «Yo todos los años me hago los exámenes completos para saber si estoy bien y nunca me habían encontrado nada. Nunca he tenido ninguna operación, nunca me había pasado nada en mi vida», le respondió a El Mercurio en medio de una entrevista.

Sin embargo, un malestar específico fue lo que alertó a Miguel Piñera, luego de sentirse mareado y con problemas para respirar en un show en Puerto Varas.

Este fue el síntoma que alertó a Miguel Piñera

Debido a esto, decidió ir a chequearse. «La doctora entró y me dijo: ‘Negrito, ¿te cuento la verdad o no?’. Le dije que obvio, que quería saber la verdad, y me respondió que tenía una leucemia aguda y me dio seis meses de vida», según el medio antes mencionado.

Según La Cuarta, Piñera no se quedó con solo esa opinión, y visitó tres doctores más, lamentablemente, todas las opiniones fueron las mismas.

Según él, con tratamiento podría extender su vida a seis meses más, pero tiene claro que no padece de un cáncer cualquiera

Eso sí, él trata de ver el lado positivo, pese a todo lo malo. «No se me va a caer el pelo» señaló luego de ser dado de alta tras recibir sus primeras sesiones de quimioterapia. «Lo bueno es que estas quimios han avanzado mucho y me voy a poder ahorrar los pinchazos… porque puedo reemplazar el tratamiento con pastillas», indicó.

Además, agregó que: «También me dijeron que no se me va a caer el pelo. Imagínate, mi pelo es sagrado, si yo soy hippie y toda mi vida he tenido el pelo largo».

Para cerrar, comentó que sin duda uno de los motivos principales guarda relación con la muerte de su hermano, Sebastián Piñera. «La pena influyo, pero yo estoy tranquilo. Todo Chile sabe que más que un hermano, Sebastián era un padre para mí, y estoy listo para encontrarme con él»