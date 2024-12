Michelle Carvalho rechazó invitación a gala de Viña 2025: Este es el principal motivo

Tras consagrarse como la flamante ganadora de Gran Hermano, Michelle Carvalho se ha convertido en uno de los rostros más demandados de la televisión chilena. Su carisma y autenticidad no solo le valieron el triunfo en el reality, sino también una gran cantidad de seguidores en redes sociales y propuestas laborales en diversos ámbitos.

En este contexto, la influencer sorprendió al revelar a través de sus redes sociales que fue invitada a la Gala del Festival de Viña del Mar, uno de los eventos más importantes del espectáculo nacional. Sin embargo, dejó claro que no asistirá al evento.

La revelación fue hecha mediante la dinámica de preguntas en sus historias de Instagram. Allí, algunos de sus seguidores quisieron saber si asistiría a la esperada gala, y ella respondió con sinceridad.

Michelle reveló que no asistirá a la Gala de Viña 2025

«Sí, sí me invitaron, pero no asistiré. Estoy agradecida de Mega que me invitó y me consideró para el docureality que están preparando, pero lastimosamente tuve que rechazar. Espero que todo salga lindo», contestó Michelle ante la consulta de uno de sus fans.

La explicación generó más dudas entre sus seguidores, quienes le preguntaron directamente por qué decidió no asistir al evento. La brasileña fue clara en su respuesta:«Actualmente, tengo la fortuna de poder elegir con quién trabajar y a qué evento asistir. Como lo mencioné, no quisimos tomar el ofrecimiento del docureality de Mega ya que por agenda se me era imposible cumplir con ese compromiso», enfatizó, aclarando que su decisión fue meramente por temas de tiempo y planificación.

Otro seguidor quiso saber si su decisión tenía algo que ver con su vínculo previo con Chilevisión. Ante esto, Michelle Carvalho aclaró que ya no está ligada a la señal televisiva. Pero dejó entrever que podría haber novedades con el canal en el futuro.

