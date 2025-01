«Antes buscabas en Internet y era como ‘modelo de OnlyFans’ y era como ‘pucha, tengo muchas cosas más que entregar»

Recientemente, se estrenó un nuevo capítulo de Podemos Hablar, y una de las invitadas al espacio de conversación fue Fran Maira, ex chica reality que ahora se metió de lleno al género musical urbano, y sus números hablan por sí solos.

Asimismo, durante la conversación con Diana Bolocco, habló de su carrera musical, su participación en realities, y la venta de contenido en plataformas para adultos.

Su mayor éxito, titulado «Amiga ya mató», tiene un verso que dice «Pa’ que quiero un hombre si yo varios tengo? Con el only a unos cuantos mantengo», así que le preguntaron por el contenido de la pegajosa canción.

«No es tan así, lo que pasa es cuando yo escribí esa canción, la escribí cuando estaba soltera en el verano. Yo tenía otra mentalidad. Siento que yo he tenido este año una evolución súper notoria», partió relatando.

Por otro lado, enfatizó en que ya no es la misma persona que comenzó en los realitys. «Creo que he visto otros puntos de vista. Me he dado cuenta realmente de lo que me gusta y quizás ahí he estado encontrándome. Cuando hice esas letras, cuando salí de Gran Hermano, siento que es muy diferente a la Fran de ahora», comentó, según La Cuarta.

Fran Maira y la razón del cierre de su plataforma

En ese contexto, recordó ls epocs cusndo tuvo una plataforma de adultos, pero «nunca vendí nada explícito, ni nada, vendía fotos sexy, En ese minuto, cuando lo abrí, que fue hace como dos años, me estaba yendo súper mal económicamente. Sentía yo que era la única manera de salvar el arriendo un poco», dijo.

Para concluir, señaló que: «Creo que ya no soy esa Fran, no es lo que me gusta mostrar. Me encanta que hoy me vaya bien gracias a mi talento, sea como cantante, sea como animadora el día de mañana, sea como empresaria. “Me gusta haberme dado a conocer por esas cosas. Antes buscabas en Internet y era como ‘modelo de Only’ y era como ‘pucha, tengo muchas cosas más que entregar», cerró.