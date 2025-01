Conocido rapero se disparó accidentalmente en plena entrevista: revive el impactante momento a continuación

El rapero 2 Low, protagonizó un casi accidente fatal, en medio de una entrevista. Por suerte para el y los otros participantes del programa de YouTube ‘One on One with Mike D’ resultaron ilesos.

Todo termino en un susto, pero el momento quedo grabado y viralizado de forma espontánea en redes sociales.

El incidente, según informó el diario The Dallas Morning Views, ocurrió al rededor de los 50 min de grabación de la entrevista. Todo en contexto donde se hablaban temas sobre decisiones en la vida.

En ese momento se escuchó un sonido de disparo, dejando a todos atónitos en el set de grabación. El rapero 2 Low, como se puede observar en las imágenes, introduce una de sus manos en un bolsillo, accionando el arma de forma accidental. Se pudo observar el destello del disparo e incluso perforó la parte inferior de su pantalón.

En efecto, el presentador, Mike D, descolocado por lo sucedido, preguntó a los asistentes en primera instancia, “¿Quién disparó? ¿Alguien recibió un disparo?”. Desde el equipo de producción de Mike anunciaron que todo estaba en orden y que nadie estaba herido en la habitación. Lo extraño de toda esta situación que dio la vuelta al mundo, es que el arma se encontraba cargada y lista para disparar.

SHOTS 🔫 FIRED 🔫

Rapper 2 Low accidentally fires his gun while reaching in his pocket while live on a podcast. pic.twitter.com/dqgbDcWhcx — parachutes₿TC (@parachutesBTC) January 4, 2025

El interminable debate del uso de armas en Estados Unidos

Este reciente acontecimiento del rapero 2 Low, se suma a los miles de sucesos similares en aquel país, sirviendo para reabrir el interminable debate sobre el uso de armas de fuego y las libertades para comprar, adquirir y portar un arma en Estados Unidos.

Sin embargo, esta vez no hubo lesionados ni víctimas fatales.

