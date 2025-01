«Ellos llevaban más tiempo…»: Antonella Ríos impacta tras relevar cómo se enteró de la infidelidad de Marcelo Barticcioto

La actriz relató en el programa «Hay que decirlo» de Canal 13, como descubrió que Marcelo Barticciotto tenía otra pareja, al mismo tiempo de su fugaz relación, y como lo encaró, motivada por pura adrenalina.

Cabe recordar que la relación entre el popular exfutbolista y Antonella Ríos ocurrió a fines del año pasado, y se conoció públicamente, tras la encerrona de la que fueron víctimas mientras estaban juntos.

Además, la actriz explicó que al momento de sufrir la encerrona, ella ya estaba al tanto de la existencia de otra persona en la relación.

Antonella Ríos afirmó tener la intuición de que había alguien más involucrado en la relación «Me despertaba mucha adrenalina, confirmar que lo que yo sentía era correcto«, indicó.

Los detalles de la infidelidad de Marcelo Barticciotto

Antonella Ríos relató que todo ocurrió en noviembre, después de su participación en el reality «Palabra de Honor», donde había adelantado estar en una relación, pero no dio detalles, ya que era secreto en ese momento.

Según cuenta la actriz, un día, tras volver del gimnasio, tuvo el presentimiento de que la estaban engañando. Así, decidió hacerle caso a su intuición, y llegó hasta el departamento del exfutbolista, dónde lo descubrió junto a otra mujer en el interior.

«Escuché la voz de una mujer, toqué y dije ‘permiso, ¿están ocupados?’ Él quedó de una pieza, como cuando los pillan. Entré y ahí se desató, hablamos y resolvimos para entender», contó.

En el momento del enfrentamiento, declaró: “Ella lo decía, ‘yo estoy con él’, ‘ah, yo también, mira qué curioso’, le dije, y nos mirábamos, y lo mirábamos a él. Fue bien surrealista la escena”.

Luego de la discusión, Antonella Ríos quedó sola con Marcelo Barticciotto, que le explicó la situación: «Ellos llevaban más tiempo, como 6(meses), yo era la patas negras«, afirmó la actriz. «¿Te metiste en la relación?», le preguntó Pamela Díaz, a lo que respondió: «Sin saber, claro«.

Para concluir, la actriz afirmó: “Lo que más me molestaba es que pensaran que yo era boba, que no me iba a dar cuenta”.