«No quería que lo vieran conmigo»: La dura confesión de Antonella Ríos sobre su fallida relación con popular exfutbolista

Recordemos que en noviembre del año pasado, Marcelo Barticciotto y Antonella Ríos sufrieron una encerrona en Ñuñoa. Donde los delincuentes escaparon en el auto en que se movilizaban.

Hasta ese momento, la relación entre ambos era absolutamente secreta, según comentó la actriz en «Que te lo digo» de Zona Latina: “Para que nadie opinara de nuestra relación, porque cuando uno dice estas cosas abre las puertas para que la gente opine”.

La fallida relación de Antonella Ríos y Marcelo Barticciotto

Y en el más reciente capítulo de «Nada que perder», podcast de Roberto Cox y Nico Cabargas, Antonella Ríos, la protagonista, aprovechó para contar todos los detalles de su fallida relación.

“Entonces, ¿se acabó todo con Marcelo (Barticciotto)?”, preguntó Roberto Cox. A lo que la actriz respondió firmemente: “Sí, todísimo”.

Aun así, aclaró que no fue un mal quiebre de la relación: “No es como que se acabó en términos de que no nos hablamos, igual (nos dijimos) feliz año nuevo y eso, pero no, ya no pasó nada”, detalló.

Al explicar las razones del término, la actriz reveló: “Cuando salió lo del portonazo, empezaron a hablar en farándula que había una persona con la que él salía, y a mí me empezaron a decir que yo me había metido en una relación”. Además, aseguró que en ese momento llevaban 3 meses saliendo, y que él «no quería que lo vieran conmigo», agregó.

“Entonces había una niña x, extra, y yo; no voy a estar en un lugar donde soy plato de segunda mesa”, aseguró la actriz.

A pesar del quiebre, Antonella confesó:»Fue una relación muy de amigos, porque yo no te podría decir que estuve enamorada de él, para nada, pero sí me gustaba conversar con él, me daba ternura su manera de ser».

“No es que yo quisiera que me reconociera, pero más bien creo que hubiese sido bastante correcto que él hubiese dicho: ´Sí, estábamos ahí, fue una mala decisión con Antonella, pero estábamos conversando y listo, nos equivocamos´; pero como que dejó la cosa rebotando”, relató con leve molestia.

A pesar de todo, la actriz cerró comentando: “le tengo cariño, buena onda” y “estuvo bien el tiempo que lo conocí”.