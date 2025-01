«Te aclaro que…»: La dura respuesta de Naya Fácil a Faloon Larraguibel por polémica festivalera

Un tenso enfrentamiento surgió recientemente por redes sociales, entre la chica reality Faloon Larraguibel y la influencer Naya Fácil.

El contexto de la discusión recae en la declaración de Naya Fácil, quien reclamó debido a que no fue invitada a la tradicional gala del Festival de Viña.

Cabe recordar que la influencer es la actual Reina embajadora del Festival de Viña del Mar, elegida por votación popular, además de la prensa. Por su parte, el Rey embajador del Festival fue el exfutbolista y chico reality Nicolás Solabarrieta.

La dura respuesta de Naya Fácil a Faloon

Mediante una transmisión en vivo en Instagram, Faloon se refirió a la situación: “Yo también he ido a la gala de Viña y no siempre me han invitado, y no por eso uno se debe enojar. Uno no se tiene que sentir ofendido. Si al final es una alfombra roja, y está bien, es importante, pero no necesariamente te invitan todos los años”.

Ante este comentario, Naya Fácil respondió directamente a la exchica reality con una historia en Instagram:

“La gala de Viña del Mar no necesita casting, no es un reality. Si conté el porqué no me invitaron, es porque invitaron al rey y a mí no. Si ser la actual reina no dice nada, entonces ¿por qué se está postulando este año? Si para ella no es nada, te aclaro que no me siento ofendida, me siento discriminada”, argumentó la influencer.

Finalmente, la popular influencer decidió organizar su propio evento, el cual aseguró que sería el 21 de febrero de este año. También, dijo estar en contacto con agrupaciones y cantantes nacionales para el espectáculo. Además de contar con aproximadamente mil invitados, según dijo Naya Fácil en «Hay que decirlo», de Canal 13.