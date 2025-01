«No logra generar nada»: El duro repaso de Sergio Rojas a Constanza Capelli por su rol en CHV

En el capítulo del viernes 17, del programa «Que te lo digo» de Zona Latina, el periodista de espectáculos, Sergio Rojas, se refirió uno de los nuevos rostros de Chilevisión.

Fiel a su estilo, Rojas criticó sin filtro a Constanza Capelli, la primera ganadora del reality Gran Hermano Chile por su nueva faceta como panelista.

La fuerte crítica de Sergio Rojas a Constanza Capelli

La conversación en el panel surgió a raíz de una historia del exchico reality Sebastián Ramírez, expareja de Constanza Capelli. En la que afirmó que la gente quiere divertirse, y no quiere ver personajes «fomes» como Luis Mateucci y Cony Capelli.

Además, Ramírez acusó al mánager, Suro Solar, de tener una «mafia» televisiva a la que pertenecen estos personajes.

Respecto a los dichos de Sebastián Ramírez, Rojas comienza diciendo: «Yo sí creo que tiene un punto, y es que efectivamente Cony Capelli no logra, no logra generar nada. Porque la han tratado de meter en todos los programas y no da», argumentó.

«Ojo, que a Cony han tratado de potenciarla, la pusieron en primer plano, no resultó», agregó. «Pero estaba reemplazando», dijo la conductora Antonella Ríos. «Pero es que era muy mala, porque además, como que estaba ahí, no entendía nada, no sabía el ritmo del programa, no entendía nada», respondió el panelista.

Sergio Rojas terminó diciendo: «Entonces, era una figura que honestamente le hicieron un daño en ponerla, porque la gente la criticaba mucho, acuérdense que en un momento la postulaban como la sucesora natural de Tonka Tomicic, y no pasó nada».

«Ahora la pusieron en un programa franqueado (Plan Perfecto), y tampoco logra llamar la atención, ¿será mala para la tele?«, concluyó el panelista.

«Yo opino lo contrario a ustedes(…) Quizás no ha estado en el lugar indicado, quizá la farándula no es, efectivamente, el territorio que ella conoce, pero siempre hay una primera vez para empezar a caminar un sendero», respondió Antonella Ríos, para cerrar el programa.