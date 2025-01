«Asociaba mucho las drogas o el alcohol con divertirme»: Duki sorprende a sus fanáticos con su nuevo estilo de vida saludable

El 12 de enero se estrenó un nuevo capítulo del pódcast español, «Nude Project». Programa conducido por Bruno Casanovas y Álex Benlloch, y lo protagonizó la superestrella del trap argentino, Duki.

Mauro Ezequiel Lombardo, más conocido como Duki, sorprendió a sus fanáticos al comentar los cambios positivos que ha generado en su vida.

Cabe recordar que el cantante argentino es el encargado de abrir la última noche del Festival De Viña del Mar 2025, el viernes 28 de febrero. La que será la «noche urbana», comandada por el propio artista, El rapero Eladio Carrión y el cantante nacional Kidd Voodoo, además del humor de Pam Pam.

Duki sorprende a fanáticos con nuevo estilo de vida

Duki comenzó el pódcast hablando sobre su nuevo estilo de vida. Recordemos que en 2016, el argentino destacaba por ser un «rockstar» y estar en «modo diablo», tendencia que plasmaba en sus canciones hablando de temas como el consumo de drogas y alcohol.

Los conductores parten señalándole al cantante que se ve bastante bien, sano. Para luego preguntarle cómo se siente.

«Se siente bien, es la primera vez que estoy tan sano por así decirlo, pasa que también a este cuerpito le di bastante rock and roll, y la verdad es que empecé a entrenar y me encontré de nuevo con el básquet que era el deporte que me gustaba de chico, y me puse a entrenar como más ‘profesionalmente’«, respondió Duki.

«Y nada, la verdad que está bueno, por primera vez en la vida creo, que no estoy tomando alcohol, hace un mes y medio que no tomo alcohol«, agregó.

Luego, Duki confesó: «Lo que me gustó es que, yo por ahí asociaba mucho las drogas o el alcohol con divertirme. Me pongo borracho, o me tomo una pastilla, me tomo algo y me divierto»

«Entonces, como que empecé a alejarme un poco de eso, y las primeras veces que estuve saliendo ahora, que habré salido dos, tres veces, la pasé bien sin tomar una gota de alcohol«, agregó.

Finalmente, Duki se tomó un momento de reflexión: «Fue un poco eso, entender que hoy en día tengo esa tranquilidad, y tengo la capacidad de vivir tan a pleno los momentos, que no necesito ningún tipo de incentivo, de droga, alcohol«.

«Y eso, sumado a que me volví a encontrar con el deporte, bueno, son el resultado de cómo estoy«, concluyó el artista.

También te podría interesar: «Misionar»: La esperada colaboración entre Pablo Chill-e, Drefquila y Kidd Voodoo