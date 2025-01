Muere destacado actor de 39 años que brilló en icónicas series

Recientemente, se conoció una lamentable noticia. Hablamos de Francisco San Martín, actor de 39 años, de nacionalidad española, que el 16 de enero fue hallado muerto en su casa.

Vale señalar que el intérprete participó en populares series como «Days of Our Lives» y «Jane The Virgin».

De acuerdo a la Oficina del Forense del Condado de Los Ángeles, la muerte de Francisco San Martín fue producto de un suicidio por ahorcamiento.

Cabe destacar que el actor alcanzó gran popularidad después de su participación en la serie «Days of Our Lives», donde interpretó a Dario Hernández.

Conmoción por muerte del actor español Francisco San Martín

La partida del actor español ha generado gran impacto. En este sentido, la actriz Camila Banús, quien también fue parte de «Days of Our Lives» compartió unas sentidas palabras por el fallecimiento de su colega.

«Pepe, qué puedo decirte, pero te amo y descansa en paz, amigo mío. Mi único testigo de que Pau me cantó feliz cumpleaños en medio de un concierto en Hollywood, no lo podías creer. Te amo mucho mucho mucho; ojalá te hubiera dicho más», indicó de acuerdo a lo informado por Forbes.

Es importante señalar que Francisco San Martín también participó en la película «Behind the Candelabra». Además, apareció en algunos episodios en la telenovela «The Bold and the Beatiful» en 2017.

El actor español nació en 1985 en Mallorca. No obstante, el actor pasó su infancia en Estados Unidos. Específicamente en Montana.

De acuerdo a lo informado por FMDOS, Francisco San Martín dio sus primeros pasos en el mundo de la interpretación a temprana edad a través del teatro infantil. Luego cuando adulto alcanzó gran popularidad y reconocimiento en diversos países.

