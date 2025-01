«No me gustaba el tema…»: La inesperada confesión de Don Omar sobre uno de sus mayores éxitos

Don Omar sorprendió esta semana a sus fanáticos en redes sociales con una publicación. Se trata de un video que compartió para celebrar uno de los mayores éxitos de su carrera, “Dile”, que llegó a una importante meta de reproducciones. Además de festejar el logro que consiguió el tema, el “King of Kings” reveló detalles inéditos, desde el momento de crear este hit de los 2000’, a como su éxito catapultó su carrera a futuro.

“Dile” fue originalmente lanzado en “The Last Don”, álbum debut de Don Omar en junio de 2003. Hoy, tras más de 20 años, el cantante celebró que “Dile”, alcanzó los mil millones de reproducciones en Spotify. Siendo su segundo tema en lograrlo, tras “Danza Kuduro”. Spotify reconoció al artista, y lo incluyó nuevamente en el “Billion’s Club” de la plataforma.

La insólita confesión de Don Omar

Don Omar se sinceró en el video que publicó: “Yo recuerdo que cuando yo estaba haciendo el disco. Con quienes estaba haciendo el disco, en algún momento les compartí que no quería hacer Dile, y que no me gustaba el tema”, confesó.

Sin embargo, su círculo se encargó de impulsarlo a continuar con el tema: “Todo el mundo me dijo que era una gran canción, que realmente no entendían por qué no quería incluirla dentro del disco”, explicó.

Hoy en día, Don Omar es consciente de lo que significa el tema, y como ha impactado en los fanáticos. “21 años después tengo claro que si no la hubiera incluido hubiera cometido un gran error” expresó el puertorriqueño. “Dile es el tema que yo espero ansioso en el rundown para que comience, y me lo disfruto de arriba a abajo con todos los fanáticos”, concluyó.

La canción que una vez dudé y por poco rechazo, hoy sobrepasa un BILLÓN de streams en @Spotify. A 21 años de su lanzamiento, y gracias a ustedes, DILE se une al Billion’s Club. Nunca me cansaré de agradecerles por todo su apoyo todos estos años. Se imaginan un mundo sin este… pic.twitter.com/uvf1IXpYfL — DON OMAR aka KONG (@DONOMAR) January 7, 2025

Cabe destacar que posteriormente, Don Omar subió otro video. En este, Se dedicó a comentar el impacto que tuvo la canción en su carrera: “Dile fue el video que comenzó todo para mí”, “Dile fue la canción que me permitió salir de Puerto Rico, de llegar a Miami, a comenzar a ser parte de los premios en televisión”, agregó. “Dile me regaló muchas cosas buenas y creo que las voy a seguir disfrutando por el resto de los años”, concluyó la leyenda del reggaeton.